Stock Picks: 100 रुपये से कम भाव के शेयर खरीदने का आया मौका, यहां देखें पूरी लिस्ट

Share Market Update: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 10 बजे सेंसेक्स सेंसेक्स 0.20 फीसदी की बढ़त के साथ 76,560.93 अंक पर आ गया। निफ्टी भी 0.18% चढ़कर 23,196.90 स्तर पर ट्रेड कर रहा था। कई कंपनियों ने बीते दिन तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। इन नतीजों के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर फोकस में हैं।

advertisement

कई बार निवेशक 100 रुपये से कम कीमत वाले उन शेयर की तलाश करते हैं जिसने अच्छा रिटर्न दिया है। हम आपको नीचे उन शेयरों के बारे में बताएंगे जिसका भाव 100 रुपये से कम है और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसे खरीद कर लाभ कमाया जा सकता है।

इन शेयरों को खरीदें

मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन Head of Research at Lakshmishree Investment ने Medico Remedies के शेयर को 71.40 रुपये के भाव पर खरीदने की सलाह दी है। इसका टारगेट प्राइस 75 रुपये और स्टॉप लॉस 69 रुपये बताया।

आज के ट्रेडिंग सेशन में SBFC Finance के शेयर को 90 से 90.50 रुपये के भाव पर खरीदा जा सकता है। शेयर का टारगेट प्राइस 93.70 से 100 रुपये के बीच है। वहीं, 87 रुपये के भाव आने पर शेयर को बेच देना चाहिए।

Turtle Trading Desk के फाउंडर विपिन डिक्सेना (Vipin Dixena) ने IDBI Bank स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। निवेशक 81.16 रुपये के भाव पर शेयर खरीद सकते हैं। स्टॉक का टारगेट प्राइस 84.44 रुपये और स्टॉप लॉस 78.5 रुपये है।

आज इंट्राडे में निवेशक Imagicaaworld Entertainment के शेयर 67 से 67.25 रुपये के भाव पर खरीद सकते है। इस शेयर का टारगेट प्राइस 69.80 रुपये से 71.50 रुपये है। वहीं, शेयर का स्टॉपलॉस 64 रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

