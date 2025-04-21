Stock Market: इन 2 प्रमुख कारणों से आज Sensex और Nifty में आई रैली! Top Gainers & Losers

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market: इन 2 प्रमुख कारणों से आज Sensex और Nifty में आई रैली! Top Gainers & Losers

Stock Market: आज सेंसेक्स 1.09% और निफ्टी 1.15% चढ़कर बंद हुआ। जानिए किन 2 प्रमुख कारणों के कारण शेयर बाजार चढ़ा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 15:51 IST

Stock Market Today: लगातार पांचवे दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और आज बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए हैं। 

आज सेंसेक्स 1.09% या 855.30 अंक चढ़कर 79,408.50 अंक पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 1.15% या 273.90 अंक  की तेजी के साथ 24,125.55 अंक पर बंद हुआ। FMCG को छोड़कर आज सभी सेक्टर हरे निशान पर बंद हुए हैं। चलिए जानते हैं आज शेयर बाजार में तेजी के पीछे की वजह क्या है?

इन 2 कारणों से आई बाजार में रैली

बैंकिंग शेयरों में रैली

शेयर बाजार में आज रैली की बड़ी वजह बैंकिंग स्टॉक्स में रही रैली है। निफ्टी बैंक इंडेक्स आज 1.84% या 1,000.75 अंक चढ़कर 55,290.95 अंक पर बंद हुआ। बैंकिंग सेक्टर के दो सबसे बड़े दिग्गज HDFC Bank और ICICI Bank के स्टॉक ने आज अपना 52 Week High बनाया है। मजबूत Q4 रिजल्ट के कारण निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है। 

FII इनफ्लो में बढ़ोतरी

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने अपनी खरीदारी का सिलसिला जारी रखा है। पिछले तीन कारोबारी दिनों के दौरान, FII ने कैश मार्केट में 14,760 करोड़ रुपये वैल्यू की इक्विटी खरीदी, जिसका कारण डॉलर इंडेक्स में लगभग 100 के स्तर तक की गिरावट और डॉलर में आगे भी कमजोरी की उम्मीद है।

एक्सपर्ट के मुताबिक विदेशी निवेशकों द्वारा फाइनेंशियल, टेलीकॉम, एयरलाइन, होटल, चुनिंदा ऑटो, रियल एस्टेट, सीमेंट और हेल्थ केयर जैसे घरेलू कंजम्पशन पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है।

Nifty Top Gainers & Losers

Fusion Finance Limited, Spandana Sphoorty Financial Limited, Xelpmoc Design And Tech Limited, CSL Finance Limited और Texmo Pipes and Products Limited के शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर हैं। 

वहीं Akme Fintrade (India) Limited, Bodhi Tree Multimedia Ltd, Shaily Engineering Plastics Limited, Soma Textiles & Industries Limited और Archidply Decor Limited के शेयर आज निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
