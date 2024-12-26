Sensex, Nifty फ्लैट बंद, Reliance, HDFC Bank बने टॉप गेनर्स

बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स बीएसई Sensex और Nifty 50 गुरुवार (26 दिसंबर) को लगभग सपाट कारोबार कर रहे हैं। डोमेस्टिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े ट्रिगर पॉइंट की कमी के कारण बाजार एक सीमित दायरे में चल रहा है। हालांकि, एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत और गिफ्ट निफ्टी की सुस्त चाल के बीच घरेलू शेयर बाजार गुरुवार (26 दिसंबर) को तेजी के साथ खुले, लेकिन बाद में गिरावट देखने को मिली। वहीं, बुधवार को क्रिसमस के कारण स्टॉक मार्केट बंद थे।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स गुरुवार को 78,557अंक पर खुला और तेजी के साथ 78,851 अंक तक पहुंचा। लेकिन बाद में यह गिरकर 13:20 बजे मामूली बढ़त के साथ 78,481 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह NSE का Nifty-50 भी हरे निशान में खुला, लेकिन बाद में इसमें गिरावट देखी गई।

वैश्विक बाजारों और फाइनेंशियल शेयरों में हल्की तेजी के कारण आज बाजार में कुछ बढ़त देखी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि साल के अंत में प्रमुख ट्रिगर्स की कमी और कम ट्रेडिंग के कारण बेंचमार्क इंडेक्स में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है।

टॉप लूजर्स:

दूसरी ओर, Asian Paints, Tech Mahindra, Nestle और Tata Consultancy Services के शेयर नुकसान में कारोबार कर रहे थे।

टॉप गेनर्स:

सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों में State Bank of India, Maruti, Axis Bank, ICICI Bank, Mahindra & Mahindra और Power Gridके शेयर सबसे अधिक फायदे में रहे।

पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ?

पिछले ट्रेडिंग सेशन (मंगलवार, 24 दिसंबर) में बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 सपाट समाप्त हुए थे। सेंसेक्स ने 78,877.36 के उच्चतम स्तर को छुआ, लेकिन बाद में 67.30 अंक (0.09%) की गिरावट के साथ 78,472.87 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 भी 25.80 अंक (0.11%) गिरकर 23,727.65 पर बंद हुआ।

इसी बीच, विदेशी निवेशकों ने सातवें दिन भी घरेलू शेयरों में नेट सेलिंग की और 28.8 करोड़ डॉलर के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगातार छठे सत्र में भारतीय शेयरों में 28.19 अरब रुपये की खरीदारी की।

वैश्विक बाजारों से क्या संकेत?

वैश्विक बाजारों में आज तेजी का माहौल है। एशियाई बाजारों में जापान का निक्की, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं, ज्यादातर यूरोपीय बाजारों में भी तेजी देखी जा रही है। अमेरिकी शेयर बाजारों में 'सांता रैली' के चलते बढ़त रही और वे सकारात्मक रूप से बंद हुए।

ऑल टाइम लो पर लुढ़का रुपया

वहीं, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का सिलसिला जारी है। अमेरिकी ट्रेजरी की अधिक यील्ड और एशियाई करेंसी में गिरावट के कारण रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 85.24 पर कारोबार कर रहा था, जबकि मंगलवार को यह 85.20 रुपये पर बंद हुआ था। बुधवार को बाजार क्रिसमस के कारण बंद था।