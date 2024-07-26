Stock Market Update: Nifty का नया रिकॉर्ड, बाजार में तेजी, बैंकिंग, आईटी, रियल्टी में मजबूत खरीदार

भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को मजबूत प्रदर्शन किया, जहां निफ्टी ने 24,650 के नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ और सेंसेक्स 640 अंक उछला। बैंक निफ्टी ने भी दिन के निचले स्तर से लगभग 500 अंक वापस पाने में मदद की।

Nifty का रिकॉर्ड प्रदर्शन



निफ्टी ने 24,650 के नए उच्च स्तर को छुआ, जो कि इस साल की शुरुआत से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यह वृद्धि मुख्य रूप से बैंकिंग, आईटी और रियल्टी क्षेत्रों में मजबूत खरीदारी के कारण हुई। एक्सपर्ट का मानना है कि बजट 2024 को लेकर बाजार में सकारात्मक भावना है और यह प्रदर्शन जारी रह सकता है।

Sensex में उछाल



बीएसई सेंसेक्स 640.29 अंक या 0.87% बढ़कर 73,648.62 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 इंडेक्स 189.40 अंक या 0.86% बढ़कर 22,336.40 पर बंद हुआ। लार्सन एंड टूब्रो (2.67% बढ़), बजाज फाइनेंस (2.3% बढ़) और आईसीआईसीआई बैंक (1.94% बढ़) ने सूचकांक को बढ़ावा दिया।

Bank Nifty में उछाल



बैंक निफ्टी ने भी दिन के निचले स्तर से लगभग 500 अंक वापस पाने में मदद की। यह मुख्य रूप से आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख बैंकों में मजबूत खरीदारी के कारण हुआ। एक्सपर्ट का मानना है कि बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत नतीजों और नई ऋण वृद्धि की उम्मीदों ने बैंक शेयरों को बढ़ावा दिया।

आर्थिक संकेतक



वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि शुद्ध संग्रह 19.58 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में दर्ज 16.64 लाख करोड़ रुपये से 17.70% अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संघीय बजट में प्रत्यक्ष कर राजस्व के लिए बजट अनुमान (बीई) को पहले 18.23 लाख करोड़ रुपये तय किया गया था। इन आंकड़ों को बाद में संशोधित किया गया और संशोधित अनुमान (आरई) को 19.45 लाख करोड़ रुपये तय किया गया।

सेक्टोरल प्रदर्शन



क्षेत्रीय स्तर पर, Nifty Bank, Auto, FMCG, Metal, Realty और Comsumer ड्यूरेबल्स में मजबूत खरीदारी देखी गई। हालांकि, Nifty IT और Pharma में गिरावट देखने को मिल रही है।

विदेशी निवेशक



विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने शुक्रवार को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के शुद्ध खरीददार रहे। इससे पहले, वे गुरुवार को भी 500 करोड़ रुपये से अधिक के शुद्ध खरीददार थे।

एक्सपर्ट्स ने बताई कैसी हो सकती है आगे की राह?

एक्सपर्ट का मानना है कि बजट 2024 को लेकर बाजार में सकारात्मक भावना है और यह प्रदर्शन जारी रह सकता है। हालांकि, अमेरिकी केंद्रीय बैंक की नीतिगत दिशा और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर निगरानी रखनी होगी। शुक्रवार का कारोबार बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। निफ्टी का 24,650 के नए रिकॉर्ड स्तर को छूना और सेंसेक्स का 640 अंक उछलना बताता है कि बाजार में तेजी है और यह प्रदर्शन जारी रह सकता है।

