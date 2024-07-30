scorecardresearch
Stock Market Update: एनर्जी शेयरों में उछाल, BSE Energy Index ने बनाया रिकॉर्ड

जिंदल ड्रिलिंग ने सोमवार को 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए ₹43.86 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 263% अधिक है।

Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 30, 2024 17:17 IST
एनर्जी शेयरों में उछाल, BSE Energy Index ने बनाया रिकॉर्ड

Energy Shares ने मंगलवार, 30 जुलाई को व्यापार में हलचल मचाई। Jindal Drilling & Industries, BPCL, HPCL, और GSPL जैसे शेयरों ने इस क्षेत्र में शीर्ष लाभार्थियों में जगह बनाई। BSE Energy Index ने व्यापार के दौरान 13,926.19 का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ।

Also Read: PM Modi बोले PM Surya Ghar Yojana के तहत मिलेंगे 75,000 रूपए, योजना लाएगी रिवॉल्यूशन !

जिंदल ड्रिलिंग की परफॉरमेंस

Jindal Drilling ने सोमवार को 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए ₹43.86 करोड़ का समेकित नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹12.07 करोड़ के प्रॉफिट की तुलना में 263% की बढ़ोतरी दर्शाता है। रिव्यूड तिमाही में कुल आय ₹184.09 करोड़ रही, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में ₹98.54 करोड़ की तुलना में 87% ज़्यादा है।

जिंदल ड्रिलिंग और इंडस्ट्रीज, जो कि Dharam Pal Jindal Group का हिस्सा है, भारत में ऑफशोर ड्रिलिंग और संबंधित सेवाओं में एक प्रमुख कंपनी है। इसके शेयरों ने बाजार में 13% की वृद्धि दर्ज की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निवेशकों का विश्वास इस कंपनी में बढ़ रहा है।

HPCL का प्रदर्शन

वहीं, राज्य के स्वामित्व वाली HPCL ने सोमवार को जून तिमाही में नेट प्रॉफिट में 90% की भारी गिरावट की रिपोर्ट की। रिफाइनरी के मार्जिन में गिरावट और ईंधन की कीमत में कमी ने मार्केटिंग मार्जिन को प्रभावित किया। HPCL ने अप्रैल-जून में ₹633.94 करोड़ का समेकित नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹6,765.50 करोड़ था। यह लाभ जनवरी-मार्च की अवधि में ₹2,709.31 करोड़ की तुलना में भी कम है। डाउनस्ट्रीम ईंधन खुदरा व्यवसायों से प्री-टैक्स आय 90% गिरकर ₹907.86 करोड़ पर आ गई।

हालांकि, HPCL के शेयरों में वृद्धि देखने को मिली। दोपहर 1:50 बजे, HPCL का शेयर NSE पर लगभग 5% की वृद्धि के साथ ₹399.60 पर कारोबार कर रहा था। यह स्थिति दर्शाती है कि निवेशकों को HPCL के भविष्य में सुधार की उम्मीद है, भले ही वर्तमान तिमाही के परिणाम निराशाजनक रहे हों।

एनर्जी सेक्टर का प्रदर्शन

BSE Energy Index ने 13,926.19 का ऑल टाइम हाई छूकर एनर्जी सेक्टर में सकारात्मक माहौल का संकेत दिया। यह बढ़ोतरी जिंदल ड्रिलिंग और अन्य प्रमुख कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई है। एनर्जी सेक्टर में इस तरह की हलचल यह दर्शाती है कि निवेशक इस क्षेत्र में संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं, विशेषकर जब जिंदल ड्रिलिंग जैसे कंपनियों के प्रॉफिट में इतनी भारी बढ़ोतरी हो रही है।

इस प्रकार, 30 जुलाई को एनर्जी शेयरों में आई हलचल ने स्पष्ट किया कि निवेशकों का ध्यान इस क्षेत्र की संभावनाओं पर है। जिंदल ड्रिलिंग का शानदार प्रदर्शन और HPCL की स्थिति में सुधार की उम्मीद इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत हैं। हालांकि HPCL के परिणाम निराशाजनक रहे हैं, फिर भी इसके शेयरों में बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि बाजार में सुधार की उम्मीदें बनी हुई हैं।

