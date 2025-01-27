Share Market Crash: हफ्ते के पहले दिन धड़ाम हुआ बाजार, इन 3 वजह से हुआ निवेशकों को जबरदस्त नुकसान

Sensex, Nifty Today: सोमवार के सत्र में स्टॉक एक्सचेंज के दोनों सूचकांक लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। विदेशी निवेशकों द्वारा इक्विटी बिक्री ने निवेशकों के सेंटीमेंट्स को प्रभावित किया है। निवेशकों की नजर आगामी तिमाही नतीजे और यूनिनट बजट के एलान पर बनी हुई है। इसके अलावा डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) के टैरिफ में इजाफा के फैसले का असर भी वैश्विक बाजार पर पड़ा है।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 573.81 अंक गिरकर 75,616.65 अंक पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 173.05 अंक की गिरावट के साथ 22,919.15 पर आ गया। इसके बाद बाजार के दोनों सूचकांक 1 फीसदी तक गिर गए। आज टॉप लूजर स्टॉक Zomato है। जोमैटो के शेयर 2 फीसदी से अधिक गिर गए। वहीं, IndusInd Bank Ltd, Adani Ports, Tata Motors Ltd, Infosys Ltd, Tech Mahindra Ltd, NTPC Ltd और HCL Technologies Ltd के शेयर 1 फीसदी से अधिक गिर गए।

Geojit Financial Services के वीके विजयकुमार ने कहा कि एफपीआई द्वारा जारी बिक्री का असर बाजार पर पड़ा है। जनवरी 2025 में आभी तक एफपीआई ने 69,000 करोड़ रुपये का आउटफ्लो किया है। हालांकि DII ने जनवरी में पिछले सप्ताह तक 67,000 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं।

शेयर बाजार में क्यों हुई गिरावट? (Why stock market is falling today)

माना जा रहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण बाजार में बिकवाली हो रही है। टैरिफ नीतियों के कारण निवेशख जोखिम निवेश न करके सिक्योर निवेश की तरफ रुख कर रहे हैं।

शेयर मार्केट के लिए एफपीआई फ्लो अहम फैक्टर होता है। पिछले दो महीने से विदेशी निवेशकों द्वारा जबरदस्त बिकवाली हो रही है।

कंपनियों द्वारा तिमाही नतीजे उम्मीद से अच्छे नहीं है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर न होने के कारण भी निवेशक स्टॉक बेच रहे हैं।

निवेशकों को हुआ जबरदस्त नुकसान

BSE पर लिस्टिड कंपनियों के एम-कैप में भारी गिरावट आई। यह गिरावट साफ दिखाती है कि निवेशकों को लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। पिछले सप्ताह बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 419.5 लाख करोड़ रुपये था जो अब घटकर 410 करोड़ रुपये हो गया है। इससे साफ पता चलता है कि आज निवेशकों को करीब 10 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

