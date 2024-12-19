Stock Market Today: Sensex और Nifty में आ सकती है भारी गिरावट!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market Today: Sensex और Nifty में आ सकती है भारी गिरावट!

बेंचमार्क सूचकांकों Sensex और Nifty पर आज बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी शेयर बाजार में 3 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट अमेरिकी फेडरल रिजर्व के जरिए लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद आई।

NEW DELHI,UPDATED: Dec 19, 2024 08:25 IST

बेंचमार्क सूचकांकों Sensex और Nifty पर आज बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी शेयर बाजार में 3 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट अमेरिकी फेडरल रिजर्व के जरिए लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद आई, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे दरों में और कटौती पर सतर्क नजरिया अपनाया जाएगा।

FOMC नीति दर अब 4.25-4.50 प्रतिशत के बीच है। केंद्रीय बैंक के नए अनुमान के मुताबिक पॉलिसी मेकर 2025 के अंत तक इसे 3.75-4 प्रतिशत के दायरे में रखने का अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। महंगाई 2 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर प्रगति कर रही है, लेकिन यह अभी भी कुछ हद तक ऊंची बनी हुई है। फेड पूरी तरह से अधिकतम रोजगार का समर्थन करने और महंगाई को 2 प्रतिशत के लक्ष्य पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है, फेड की घोषणा में यह भी सुझाव दिया गया।

फेड की नीति बयान में कहा गया है कि मौद्रिक नीति की उचित दिशा का मूल्यांकन करते हुए, समिति आगामी सूचना के आधार पर आर्थिक दृष्टिकोण पर प्रभाव की निगरानी जारी रखेगी। यदि कोई खतरे पैदा होते हैं जो समिति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डाल सकते हैं, तो समिति मौद्रिक नीति की दिशा में तैयार की जाएगी।

Dow Jones 1,123.03 अंक या 2.6 प्रतिशत गिरकर 42,326.87 पर आ गया, Nasdaq 716.37 अंक या 3.6 प्रतिशत गिरकर 19,392.69 पर बंद हुआ और S&P 500 178.45 अंक या 3.0 प्रतिशत गिरकर 5,872.16 पर पहुंच गया। इससे दिसंबर महीने के अंतिम दो हफ्तों में 'सांता रैली' की उम्मीदों को झटका लग सकता है।

Angel One के तकनीकी विश्लेषक राजेश भोसले ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि 24,000 का मानसिक स्तर, इसके बाद 23,900, जो कि 200-दिनीय SMA और हाल की रैली का 61.8 प्रतिशत फिबोनाच्ची रिट्रेसमेंट है, Nifty के लिए वीकली क्लोजिंग के दिन महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के रूप में कार्य करेगा ।

Nomura ने उम्मीद जताई थी कि डॉट प्लॉट और पॉवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कठोर नजरिया होगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि दरों में कटौती की गति 2025 में धीमी हो सकती है और यह सच साबित हुआ, जिसके बाद जापान, चीन और कोरिया के एशियाई बाजारों में 1.2 प्रतिशत तक गिरावट आई।


डॉलर इंडेक्स 108 के स्तर पर पहुंच गया। 10-वर्षीय अमेरिकी बॉंड यील्ड 4.5 प्रतिशत तक बढ़ गई। डेटा से पता चला कि FPI ने बुधवार को 1,316.81 करोड़ रुपये के शुद्ध विक्रेता रहे।

सांता रैली

JM फाइनेंशियल ने पहले कहा था कि कैलेंडर वर्ष के अंतिम 2 हफ्तों (15 दिसंबर से 5 जनवरी) और नए कैलेंडर वर्ष के पहले हफ्ते के बीच 'सांता रैली' होने की उच्च संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में व्यापक खरीदारी हो सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
