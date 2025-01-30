Budget 2025: बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी, Brokerage ने दी इन स्टॉक्स पर निवेश की सलाह

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBudget 2025: बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी, Brokerage ने दी इन स्टॉक्स पर निवेश की सलाह

Stock Picks To Buy: बजट से पहले बाजार में तेजी लौट रही है और निवेशकों के लिए यह शॉर्ट टर्म में अच्छा मौका हो सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बैंकिंग, ऑटो और इंश्योरेंस सेक्टर के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स खरीदने की सलाह दी है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 30, 2025 16:52 IST
HUDCO share price: There could be a focus on rural housing in the upcoming Budget, a market expert said.
बजट से पहले बाजार में तेजी लौट रही है और निवेशकों के लिए यह शॉर्ट टर्म में अच्छा मौका हो सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बैंकिंग, ऑटो और इंश्योरेंस सेक्टर के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स खरीदने की सलाह दी है। इन शेयरों में Kotak Mahindra Bank, M&m, LIC आदि शेयर शामिल हैं। अगर आप 10-15 दिनों के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो इन शेयरों पर नजर बनाए रखें।

15 दिन के लिए खरीदें ये शेयर

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)

निवेशक कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर ₹1887 प्रति शेयर के आसपास खरीद सकते हैं। इस शेयर का स्टॉपलॉस ₹1814 है, यानी इस भाव के नीचे जाने के बाद शेयर को बेचा जा सकता है। वहीं स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹1992 है। फर्म के अनुसार  बैंकिंग सेक्टर के इस स्टॉक का प्रदर्शन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में स्थिर रहा है।  

महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M)

ऑटो सेक्टर में निवेशक ₹2861 के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर खरीद सकते हैं। फर्म ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹3077 दिया है, वहीं स्टॉपलॉस ₹2784 है। इस भाव के नीचे जाने पर स्टॉक को बेच दें। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा कि ऑटो सेक्टर की मजबूत कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है, इसलिए इसे 15 दिनों के लिए खरीदा जा सकता है। 
  
LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम)

सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC के स्टॉक्स में स्थिरता और वृद्धि की संभावना है, जिससे निवेशकों को फायदा हो सकता है। निवेशक ₹822.35-800 के बीच स्टॉक को खरीद सकते हैं। फर्म ने टारगेट प्राइस ₹867 रुपये किया है, वहीं स्टॉपलॉस ₹785 कर दिया। 

10 दिनों के लिए दमदार स्टॉक्स

लिंडे इंडिया (Linde India)

लिंडे इंडिया (Linde India) के शेयर ने पिछले दो साल में 100% तक रिटर्न दिया है। इस कारण ब्रोकरेज ने शेयर को 10 दिनों के लिए खरीदने की सलाह दी है। निवेशक ₹5943.15-5740 की रेंज में  शेयर खरीद सकते हैं। वहीं, स्टॉक ₹5650 के नीचे जाएं तो बेच दें। फर्म ने शेयर टारगेट प्राइस ₹6370 सेट किया है।

अपोलो टायर्स (Apollo Tyres)

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक फरवरी फ्यूचर्स में अपोलो टायर्स की तेजी देखी जा रही है, इसलिए यह 10 दिनों में अच्छा मुनाफा दे सकता है। निवेशक ₹422.25-412 की रेंज में शेयर खरीदें और ₹405 के नीचे जाने के बाद बेच दें। शेयर का भाव 445 रुपये प्रति शेयर पहुंच सकता है। 

TVS मोटर (TVS Motor)

ऑटो सेक्टर की मजबूत कंपनी TVS मोटर को भी शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टॉक माना जा रहा है। शेयर को ₹2383.5 और ₹2335 के बीच  खरीदा जा सकता है। ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹2526 और स्टॉपलॉस ₹2311 सेट किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 30, 2025