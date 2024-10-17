scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारIREDA Share: हो जाइये तैयार, स्टॉक में आने वाली है बंपर तेजी!

IREDA Share: हो जाइये तैयार, स्टॉक में आने वाली है बंपर तेजी!

PSU सेक्टर की नवरत्न कंपनी Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) की आगे की चाल कैसी रह सकती है? निवेशकों को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? इस पर ब्रोकरेज ICICI Direct ने कंपनी दूसरी तिमाही के नतीजे के बाद अपना नजरिया सामने रखा है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 17, 2024 08:36 IST
IREDA stock price today: In the current session, the stock was trading on a flat note at Rs 234.15 against the previous close of Rs 233.75. 
PSU सेक्टर की नवरत्न कंपनी IREDA की आगे की चाल कैसी रह सकती है? पिछले एक महीने से स्टॉक एकदम ठंडा है। ऐसे में निवेशकों को तिमाही नतीजों के बाद किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? इस पर जवाब ब्रोकरेज ICICI Direct ने दिया है, साथ ही स्टॉक को लेकर कई अहम बातें की भी है। 

ब्रोकरेज फर्म ICICI Direct का मानना है कि कंपनी ने दूसरी तिमाही में रिजल्ट अच्छे रहे हैं। ग्रोथ मोमेंटम बेहतर दिख रहा है। इससे वैल्युएशन में इजाफा होने की संभावना है। ICICI Direct ने IREDA पर खरीदारी की सलाह दी है। साथ ही 12 महीने के नजरिए से प्रति शेयर टारगेट प्राइस 280 रुपये रखा है। इस हिसाब से देखें तो स्टॉक के मौजूदा भाव से आगे करीब 27 प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। 

ब्रोकरेज का कहना है कि IREDA की दूसरी तिमाही में दमदार परफार्मेंस बनी रही। कंपनी की सालाना आधार पर AUM 36 प्रतिशत बढ़ा हे। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) ग्रोथ भी बढ़ी है। सरकर का फोकस लगातार ग्रोथ और मार्जिन्स को बूस्ट देने के लिए रिन्युएबल्स और रिटेल बिजनेस में एंट्री पर है। बैलेंसशीट को फ्यूचर ग्रोथ के लिहाज से दमदार बनाए रखने के लिए 4500 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है। स्टॉक 6.4x FY26 BV (~43x FY26E EPS) पर ट्रेड कर रहा है।

जैसे कि आप जानते हैं कि बीते साल नवंबर में IREDA की लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के दिन से शेयर अबतक 270 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है। वहीं, इस साल अबतक स्टॉक 110 फीसदी का रिटर्न दे चुका है। लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। जिसके चलते निवेशक टेंशन में है।

अगर कंपनी के चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही के नंबर्स देखें तो और स्थिति साफ हो जाती है। IREDA का सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 284 करोड़ रुपये से बढ़कर 387 करोड़ रुपये हो गया। FY25 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1630 करोड़ रुपये रहा. पिछले साल की समान अवधि में ये 1176 करोड़ रुपये था।  इसके अलावा कंपनी की ब्याज से होने वाली इनकम 360 करोड़ रुपये से बढ़कर 547 करोड़ रुपये हो गई है।

IREDA का वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में नेट प्रॉफिट 935.68 करोड़ रुपये हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 81,943 करोड़ रुपये था। दूसरी तिमाही में IREDA की कुल आय 1.17,695 करोड़ रुपये से बढ़कर 16303 करोड़ रुपये हो गई है। दूसरी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 79,706 से 17,047 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने बताया है कि 30 सितंबर 2024 तक अपने सभी कर्जों का भुगतान समय पर किया है, चाहे वो डेट सिक्योरिटीज हों, उधार हो या कोई अन्य देनदारी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
