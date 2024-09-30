scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market Live Updates : जापान का मार्केट क्रैश, निफ्टी का क्या होगा

Stock Market Live Updates : जापान का मार्केट क्रैश, निफ्टी का क्या होगा

क्या है इसकी वजह? ग्लोबल मंदी की चिंताएं: वैश्विक स्तर पर मंदी की चिंताएं बढ़ रही हैं। जापान में चुनावी नतीजे: जापान में हुए चुनावों के नतीजे बाजार के लिए निराशाजनक रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर की चिंताएं: बैंकों के क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स को लेकर चिंता बढ़ रही है। भू-राजनीतिक तनाव: मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल के दाम पर दबाव बढ़ सकता है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 30, 2024 08:18 IST
हफ्ते के पहले दिन वैश्विक बाजारों में कमजोरी का माहौल है। एशियाई बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है, विशेषकर जापान में। इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है और निफ्टी लाल निशान में खुलने की उम्मीद है।आज एशिया के बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है। जापान का निक्केई इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 4% से अधिक गिरावट के साथ नजर आया। डॉलर के मुकाबले येन में कमजोरी और चुनावी नतीजों के बाद जापान के बाजार में गिरावट देखी जा रही है। दूसरी ओर, चीन आर्थिक राहत देने के लिए आक्रामक कदम उठा रहा है, जिसके चलते वहां के बाजारों में तेजी देखी जा रही है। हांग कांग का हैंग सैंग इंडेक्स 2.6% की बढ़त के साथ खुला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स आज आधा फीसदी कमजोर दिख रहा है, वहीं ताइवान के बाजारों में भी लगभग 0.75% की गिरावट दर्ज की गई है।

advertisement

क्या है इसकी वजह?

ग्लोबल मंदी की चिंताएं: वैश्विक स्तर पर मंदी की चिंताएं बढ़ रही हैं।
जापान में चुनावी नतीजे: जापान में हुए चुनावों के नतीजे बाजार के लिए निराशाजनक रहे हैं।
बैंकिंग सेक्टर की चिंताएं: बैंकों के क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स को लेकर चिंता बढ़ रही है।
भू-राजनीतिक तनाव: मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल के दाम पर दबाव बढ़ सकता है।

आगे क्या होगा?

आने वाले दिनों में अमेरिकी रोजगार के आंकड़े जारी होने वाले हैं। इन आंकड़ों का बाजार पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, कंपनियों के तिमाही नतीजे भी बाजार की दिशा तय करेंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
