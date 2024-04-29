May 2024 में शेयर बाजार की छुट्टियां, NSE, BSE इन दिनों बंद रहेंगे

भारतीय इक्विटी एक्सचेंज- BSE और NSE मई 2024 में दो दिन बंद रहेंगे। 1 मई (बुधवार) को भारतीय शेयर बाजार महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर अवकाश रहेगें। यह दिन 1 मई, 1960 को भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के बाद महाराष्ट्र राज्य की स्थापना का प्रतीक है। एनएसई और बीएसई दोनों पर 2 मई को कारोबार फिर से शुरू होगा।

आम चुनाव

1 मई के बाद, 20 मई (सोमवार) को आम चुनावों के कारण एनएसई और बीएसई बंद रहेंगे, जब मुंबई की सभी छह लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया के पांचवें चरण में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में, लोकसभा चुनाव सात में से पांच चरणों में होने हैं।

मुख्यालय

दोनों प्रमुख एक्सचेंज- बीएसई और एनएसई- का मुख्यालय मुंबई में है। उस दिन आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होगा। अगले दिन यानी 21 मई (मंगलवार) को शेयर बाजारों में कारोबार फिर से शुरू होगा। 2024 में, एनएसई और बीएसई में कुल 16 छुट्टियां हैं, जब एक्सचेंज बंद रहेंगे।

सप्ताहांत

इन दो छुट्टियों के अलावा, बीएसई और एनएसई सप्ताहांत (चार शनिवार और चार रविवार) पर पड़ने वाले आठ दिनों में बंद रहेंगे। ये अवकाश 4-5 मई, 11-12 मई, 18-19 मई और 25-26 मई को पड़ेंगे।

सूचकांक

सोमवार को मुख्य सूचकांकों में एक प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। बीएसई सेंसेक्स 810 अंक से अधिक उछलकर 74,540.79 पर पहुंच गया। एनएसई का निफ्टी 50 सत्र के दौरान करीब 185 अंक या 0.82 प्रतिशत बढ़कर 22,603.30 के स्तर पर पहुंच गया।