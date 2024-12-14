Stock Market Holidays 2025: BSE ने बताया कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

भारतीय शेयर बाजार 2025 के कैलेंडर वर्ष के हिसाब 14 ट्रेडिंग छुट्टियां मनाएगा। फरवरी, मई, नवंबर और दिसंबर में एक-एक छुट्टी होगी, जबकि मार्च और अगस्त में दो-दो छुट्टियां होंगी। अप्रैल और अक्टूबर में तीन ट्रेडिंग छुट्टियां होंगी।

अगले कैलेंडर वर्ष की पहली छुट्टी 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के अवसर पर होगी। चार छुट्टियां (गणतंत्र दिवस, राम नवमी, बकरी ईद और मुहर्रम) शनिवार/रविवार को पड़ रही हैं, इसलिए इन चार दिवस के लिए कोई अतिरिक्त छुट्टियां नहीं होंगी।

मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर आयोजित की जाएगी। मुहूर्त ट्रेडिंग के समय बाद में सूचित किए जाएंगे, जैसा कि एक्सचेंजों ने कहा।

यह घोषणा स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए की गई है। आइये जानते हैं पूरी छुट्टियों की लिस्ट