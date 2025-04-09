Stock Market Holiday: साफ और सीधी बात - 10 अप्रैल 2025 को BSE, NSE रहेगा बंद; ये है कारण

BSE, NSE Trading Holidays: अगर आप भी शेयर में निवेश या ट्रेड करते हैं तो आपको गुरुवार को आराम करना है क्योंकि 10 अप्रैल 2025 को शेयर बाजार बंद रहेगा। BSE और NSE पर किसी भी प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं होगी।

10 अप्रैल को बाजार क्यों है बंद?

BSE और NSE के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक 10 अप्रैल को महावीर जयंती के कारण इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट और एसएलबी सेगमेंट बंद रहेगा। इसके अलावा करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट भी गुरुवार को बंद रहेगा।

महावीर जयंती के बारे में

महावीर जयंती, जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। महावीर जयंती को जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसे महावीर जन्म कल्याणक के नाम से भी जाना जाता है।

10 अप्रैल के बाद इस महीने और 2 दिन बाजार रहेगा बंद

10 अप्रैल के बाद शेयर बाजार की अगली छुट्टी 14 अप्रैल और 18 अप्रैल को है। 14 अप्रैल को बाजार अम्बेडकर जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण बंद रहेगा।

साल 2025 में और कब-कब शेयर बाजार रहेगा बंद?