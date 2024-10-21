इस Defence PSU Stock पर आई बड़ी खबर, स्टॉक की नई छलांग की तैयारी?

Defence PSU Stock गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का शेयर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कंपनी की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। एक्सचेंज फाइलिंग में डिफेंस कंपनी ने कहा कि उसे रक्षा मंत्रालय से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। आइये जानते हैं इस ऑर्डर की डिटेल्स।

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd ने शेयर बाजार को दी जानकारी में डिफेंस कंपनी ने जानकारी दी है कि कंपनी को Naval Physical & Oceanographic contract (s) Laboratory (NPOL), भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय DRDO, कोची से एक Acoustic Research Ship के डिजाइन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट के एंटिग्रेशन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, कमीशनिंग और सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करने का लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 491 करोड़ रुपये है। इस कॉन्ट्रैक्ट को 36 महीने में पूरा किया जाना है।

इस डिफेंस पीएसयू स्टॉक की चाल देखें तो पिछले 2 हफ्ते में यह 7 प्रतिशत, एक महीने में 3 प्रतिशत बढ़ा है. जबकि बीते 3 महीने में स्टॉक में 30 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है. हालांकि, पिछले 6 महीने में शेयर 105 प्रतिशत और साल 2024 में अब तक 102 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, पिछले एक साल में शेयर में 123 प्रतिशत, बीते 2 साल में 287 प्रतिशत और पिछले 3 साल में 667 प्रतिशत का उछाल आया है।

स्टॉक का 52 वीक हाई 2,834 रुपये है, जो इसने 5 जुलाई 2024 को बनाया है। 52 वीक लो 648.05 रुपये है. BSE पर डिफेंस कंपनी का मार्केट कैप 20,220 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

