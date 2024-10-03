scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market Crash: RIL Asian Paints, L&T, Tata Motors में भारी गिरावट

Stock Market Crash: RIL Asian Paints, L&T, Tata Motors में भारी गिरावट

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और सट्टा कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सेबी के नए नियमों को सख्त करने के बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 1,832 अंक गिरकर 82,434 पर और निफ्टी 565 अंक गिरकर 25,231.90 पर बंद हुआ। बाजार में गिरावट के दौरान निवेशकों को 10.56 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 3, 2024 15:50 IST

बाजार में गिरावट के दौरान निवेशकों को 10.56 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। बीएसई के सभी 19 क्षेत्रीय सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। यहां उन शेयरों पर एक नजर डाली जा रही है, जो आज दोपहर के सत्र में सबसे ज्यादा नुकसान में रहे।

मारुति सुजुकी

ऑटो शेयर 4.26% गिरकर 12,605 रुपये पर आ गए, जबकि पिछले बंद भाव 13,167 रुपये था। कंपनी के करीब 0.17 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 22.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

एशियन पेंट्स

एशियन पेंट्स का शेयर 4% गिरकर 3145 रुपये पर आ गया, जबकि पिछली बार यह 3277 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी के लगभग 0.50 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे 15.83 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

एलएंडटी

बीएसई पर लार्सन एंड टुब्रो के शेयर 4.15% गिरकर 3500 रुपये पर आ गए, जबकि पिछले दिन यह 3651.50 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी के करीब 1.44 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 50.79 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कंपनी का मार्केट कैप घटकर 4.81 लाख करोड़ रुपये रह गया।

एक्सिस बैंक

बीएसई पर एक्सिस बैंक के शेयर 1225.90 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 3.75% गिरकर 1179.60 रुपये पर आ गए। कंपनी के करीब 0.90 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 10.78 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बैंक का मार्केट कैप गिरकर 3.68 लाख करोड़ रुपये पर आ गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज

बीएसई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 3.71% गिरकर 2821.10 रुपये पर आ गए, जबकि पिछले बंद भाव 2989.90 रुपये था। कंपनी के करीब 33.52 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 956.73 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। समूह का बाजार पूंजीकरण घटकर 19.08 लाख करोड़ रुपये रह गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
