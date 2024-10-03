बाजार में गिरावट के दौरान निवेशकों को 10.56 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। बीएसई के सभी 19 क्षेत्रीय सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। यहां उन शेयरों पर एक नजर डाली जा रही है, जो आज दोपहर के सत्र में सबसे ज्यादा नुकसान में रहे।

मारुति सुजुकी

ऑटो शेयर 4.26% गिरकर 12,605 रुपये पर आ गए, जबकि पिछले बंद भाव 13,167 रुपये था। कंपनी के करीब 0.17 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 22.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

एशियन पेंट्स

एशियन पेंट्स का शेयर 4% गिरकर 3145 रुपये पर आ गया, जबकि पिछली बार यह 3277 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी के लगभग 0.50 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे 15.83 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

एलएंडटी

बीएसई पर लार्सन एंड टुब्रो के शेयर 4.15% गिरकर 3500 रुपये पर आ गए, जबकि पिछले दिन यह 3651.50 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी के करीब 1.44 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 50.79 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कंपनी का मार्केट कैप घटकर 4.81 लाख करोड़ रुपये रह गया।

एक्सिस बैंक

बीएसई पर एक्सिस बैंक के शेयर 1225.90 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 3.75% गिरकर 1179.60 रुपये पर आ गए। कंपनी के करीब 0.90 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 10.78 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बैंक का मार्केट कैप गिरकर 3.68 लाख करोड़ रुपये पर आ गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज

बीएसई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 3.71% गिरकर 2821.10 रुपये पर आ गए, जबकि पिछले बंद भाव 2989.90 रुपये था। कंपनी के करीब 33.52 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 956.73 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। समूह का बाजार पूंजीकरण घटकर 19.08 लाख करोड़ रुपये रह गया।