Stock Market Bull Run: क्या भारतीय शेयर बाजार में बबल है? जेफरीज की ओर से आई खास रिपोर्ट

इस वक्त हर निवेशक के मन में एक सवाल है? क्या ऐसा तो नहीं बाजार गिर जाएगा? क्या बाजार की ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? हर दिन बाजार जो नए हाई लगा रहा है ऐसा तो नहीं कोई बबल हो? खासतौर पर बहुत सारे निवेशक बजट को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो तमाम सवालों के जवाब।

बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स

अगर आप गौर करें तो भारत के बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स में इस साल अब तक 13% का रिटर्न दे चुका है और ये लगातार 9वां साल है जब सालाना आधार पर पॉजिटिव रिटर्न की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इंडेक्स भी रिकॉर्ड उच्च स्तरों के करीब कारोबार कर रहा है।

भारतीय बाजार को लेकर विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी

तो भारतीय बाजार को लेकर पिछले कुछ दिनों से विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। भारतीय मार्केट्स में जारी तेजी को लेकर ग्लोबल जायंट्स बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। Jefferies की ओर से कुछ अहम बातें कहीं गई हैं। जेफरीज को पूरी उम्मीद है कि ये तेजी जल्द खत्म नहीं होने वाली है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत में तेजी का दौर खत्म अभी तो खत्म नहीं होने वाला है। उनका मानना है कि भारत के बारे में उनका बेस्ट केस 2002 से 2009 के बीच हुई चीजों का रिपिटेशन है, जो प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी से शुरू हुई थी। आपको याद होगा साल 2002 के दौरान या उसके आसपास जिन्होंने घर खरीदे आज वो रेट आसमान छू गए और बाद में ये ही रैली बड़ी कैपेक्स साइकिल में बदल गई थी।

जेफरीज

जेफरीज की ओर से आगे कहा गया है कि मौजूदा और पिछली साइकिल के बीच काफी बड़ा अंतर है। पिछली साइकिल में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फंडेड कैपेक्स साइकिल नहीं था, लेकिन ऐसा मौजूदा साइकिल में हो रहा है। BJP सरकार के तहत, हमने पिछले 10 सालों में ड्रामैटिक स्ट्रक्चरल सुधार देखें हैं, जिसका रिजल्ट हम अब देख रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि मार्केट की तेजी अंत के करीब नहीं हैं।जेफरीज ने कहा कि स्ट्रैटिजिक रूप से, ग्रामीण कंजम्पशन में कुछ पैसा लगाना समझदारी है। बजट में कुछ संभावित एक्शन्स से फायदा मिल सकता है। जेफरीज अपने पोर्टफोलियो में निवेश और कंजम्पशन को ज्यादा तवज्जो दे रहा है।