scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStock Market Bull Run: क्या भारतीय शेयर बाजार में बबल है? जेफरीज की ओर से आई खास रिपोर्ट

Stock Market Bull Run: क्या भारतीय शेयर बाजार में बबल है? जेफरीज की ओर से आई खास रिपोर्ट

जेफरीज ने कहा कि स्ट्रैटिजिक रूप से, ग्रामीण कंजम्पशन में कुछ पैसा लगाना समझदारी है। बजट में कुछ संभावित एक्शन्स से फायदा मिल सकता है। जेफरीज अपने पोर्टफोलियो में निवेश और कंजम्पशन को ज्यादा तवज्जो दे रहा है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2024 14:16 IST
जेफरीज का कहना है कि भारतीय बाजार में तेजी का दौर खत्म अभी तो खत्म नहीं होने वाला है
जेफरीज का कहना है कि भारतीय बाजार में तेजी का दौर खत्म अभी तो खत्म नहीं होने वाला है

इस वक्त हर निवेशक के मन में एक सवाल है? क्या ऐसा तो नहीं बाजार गिर जाएगा? क्या बाजार की ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? हर दिन बाजार जो नए हाई लगा रहा है ऐसा तो नहीं कोई बबल हो? खासतौर पर बहुत सारे निवेशक बजट को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो तमाम सवालों के जवाब।  

advertisement

बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स

अगर आप गौर करें तो भारत के बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स में इस साल अब तक 13% का रिटर्न दे चुका है और ये लगातार 9वां साल है जब सालाना आधार पर पॉजिटिव रिटर्न की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इंडेक्स भी रिकॉर्ड उच्च स्तरों के करीब कारोबार कर रहा है। 

Also Read: Vodafone Idea Share को लेकर क्या आई बड़ी खबर

भारतीय बाजार को लेकर विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी

तो भारतीय बाजार को लेकर पिछले कुछ दिनों से विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। भारतीय मार्केट्स में जारी तेजी को लेकर ग्लोबल जायंट्स बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। Jefferies की ओर से कुछ अहम बातें कहीं गई हैं। जेफरीज को पूरी उम्मीद है कि ये तेजी जल्द खत्म नहीं होने वाली है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत में तेजी का दौर खत्म अभी तो खत्म नहीं होने वाला है। उनका मानना है कि भारत के बारे में उनका बेस्ट केस 2002 से 2009 के बीच हुई चीजों का रिपिटेशन है, जो प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी से शुरू हुई थी। आपको याद होगा साल 2002 के दौरान या उसके आसपास जिन्होंने घर खरीदे आज वो रेट आसमान छू गए और बाद में ये ही रैली बड़ी कैपेक्स साइकिल में बदल गई थी।

जेफरीज

जेफरीज की ओर से आगे कहा गया है कि मौजूदा और पिछली साइकिल के बीच काफी बड़ा अंतर है। पिछली साइकिल में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फंडेड कैपेक्स साइकिल नहीं था, लेकिन ऐसा मौजूदा साइकिल में हो रहा है। BJP सरकार के तहत, हमने पिछले 10 सालों में ड्रामैटिक स्ट्रक्चरल सुधार देखें हैं, जिसका रिजल्ट हम अब देख रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि मार्केट की तेजी अंत के करीब नहीं हैं।जेफरीज ने कहा कि स्ट्रैटिजिक रूप से, ग्रामीण कंजम्पशन में कुछ पैसा लगाना समझदारी है। बजट में कुछ संभावित एक्शन्स से फायदा मिल सकता है। जेफरीज अपने पोर्टफोलियो में निवेश और कंजम्पशन को ज्यादा तवज्जो दे रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 17, 2024