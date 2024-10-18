इस मल्टीबैगर PSU Stock में आने वाली है 45 प्रतिशत की तेजी?

डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल और दूसरे भी Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) के स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं। हालिया चुनौतियों के बावजूद जिसमें Larsen & Toubro (L&T) के जरिए कंपनी को थर्मल पावर सेक्टर में चुनौती दी गई है, उसके बावजूद स्टॉक में बंपर तेजी की उम्मीद जताई जा रही है।

L&T ने NTPC के बड़े टेंडर में 2X800 MW गडरवारा, 3X800 MW तेलंगाना और 3X800 MW नबीनगर के लिए मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए सबसे कम बोलीदाता के तौर पर उभरा है, जो 2019 के बाद थर्मल बिजनेस में उसकी वापसी को दर्शाता है। JM फाइनेंशियल के मुताबिक L&T के जरिए प्राइस कोट (INR 65-70 मिलियन/MW) BHEL के प्राइस से थोड़े कम हैं, जो कि एकमात्र अगला बोलीदाता है।

शेयर में बंपर तेजी की संभावना

JM Financial का कहना है कि बाजार में मौकों की कमी नहीं है। वित्त वर्ष 2025 के मुताबिक BHEL ने कई स्कोप के साथ 10 GW परियोजनाओं के लिए ऑर्डर हासिल किए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 35,100 करोड़ रुपये है। JM फाइनेंशियल ने सितंबर 2024 के तिमाही के लिए BHEL के 85 करोड़ रुपये के नेट लॉस की उम्मीद जताई है, जिसमें ऑपरेशनल नुकसान 68.7 करोड़ रुपये हो सकता है। रेवेन्यू सिंगल डिजिट में बढ़ने की उम्मीद है और यह 5,875 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर ऑर्डर बुक और EBITDA में सुधार ऑपरेटिंग लेवरेज और बेहतर ऑर्डर बुक के कारण हो सकता है।

ब्रोकरेज का मानना है कि इस PSU खिलाड़ी के पास ऑर्डर इनफ्लो के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। 8 GW सक्रिय टेंडरों और 39 GW परियोजनाओं के साथ, हम आगे के लिए BHEL के लिए हेल्दी ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद करते हैं। हम स्टॉक पर 'BUY' की रेटिंग देते हैं हैं और टारगेट प्राइस 361 रुपये (FY26EPS पर 40 गुना) का लक्ष्य देते है। जो हेल्दी ऑर्डरिंग, बेहतर कार्यान्वयन और ऑपरेटिंग लेवरेज के प्रॉफिट से चलते बुलिश हैं।

भारी गिरावट का अंदेशा

Kotak Institutional Equities 21 प्रतिशत YoY रेवेन्यू वृद्धि की उम्मीद करता है, जो 6,202 करोड़ रुपये हो सकती है, और EBITDA हानि 128.6 करोड़ रुपये हो सकती है। यह 201.2 करोड़ रुपये का नेट लॉस रिपोर्ट कर सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि हम पावर और इंडस्ट्रीयल सेगमेंट के कारण रेवेन्यू में सुधार देखते हैं। हम मौसमी कमजोर तिमाही में नकारात्मक EBITDA मार्जिन की उम्मीद करते हैं और FY24 के पूरे सालष के स्तर पर ग्रॉस मार्जिन का ध्यान रखते हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने BHEL पर 'SELL' रेटिंग दी है, जिसका टारगेट प्राइस 100 रुपये रखा गया है, जो स्टॉक में 60 प्रतिशत की गिरावट का संकेत देता है। दूसरी ओर, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने BHEL पर 'खरीद' रेटिंग दी है, जिसका लक्ष्य मूल्य 352 रुपये है।

