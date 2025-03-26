scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPaisalo Digital Limited स्टॉक फोकस में.कंपनी ने फॉरेन बॉन्ड में किया निवेश

Paisalo Digital Limited स्टॉक फोकस में.कंपनी ने फॉरेन बॉन्ड में किया निवेश

Paisalo Digital Limited के शेयर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि, कंपनी ने बताया कि उसने FCCB में निवेश किया है। आर्टिकल में पूरा मामला जानते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 26, 2025 11:41 IST
Paisalo Digital share price: Support on the counter could be seen around Rs 74 level.
Paisalo Digital share price: Support on the counter could be seen around Rs 74 level.

Paisalo Digital Limited के शेयर आज लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। बुधवार को कंपनी के शेयर 34.31 रुपये प्रति शेयर पर खुला था, जबकि मंगलवार को स्टॉक 34.42 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 5.52 फीसदी की गिरावट के साथ 32.52 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। Paisalo Digital Limited  ने बीते दिन बाजार बंद होने के बाद बड़ा अपडेट दिया है। इस अपडेट के बाद निवेशकों को उम्मीद है कि कंपनी के शेयर  में जल्द तेजी आने वाली है। 

advertisement

कंपनी ने जारी किया FCCB

Paisalo Digital Limited ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने हाल ही में USD 48 मिलियन के 7.5% फॉरेन करंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स (FCCBs) जारी किए हैं, जो 2029 में मैच्योर होंगे। इन बॉन्ड्स को AFRINEX Limited के AFRINEX Securities List (ASL) पर 24 मार्च 2025 से लिस्ट किया गया है।

बता दें कि फॉरेन करंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स (FCCBs) वो बॉन्ड होते हैं, जिन्हें किसी विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है और एक तय समय के बाद इन्हें इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है। इस लिस्टिंग से कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस बड़े कदम से Paisalo Digital Limited का इंटरनेशनल मार्केट में असर बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही, इससे कंपनी को फंडिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और फ्यूचर में कंपनी के विस्तार के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।

Paisalo Digital शेयर की परफॉर्मेंस (Paisalo Digital Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर में पिछले एक महीने से 15 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक 47 फीसदी गिर गए हैं। इसी तरह स्टॉक ने एक साल में 48 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। BSE की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 2,931.58 करोड़ रुपये है। 

आपको बता दें कि दिसंबर 2024 तक कंपनी के प्रोमटर के पास 52.61 फीसदी हिस्सेदारी थी। वहीं, पब्लिक के पास 47.39 फीसदी हिस्सेदारी थी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 26, 2025