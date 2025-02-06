Stock To Watch: बाजार खुलने से पहले ही हो जाएं तैयार,शुक्रवार को एक्शन में रहेंगे ये शेयर

6 फरवरी 2025 को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ था। अब सबकी नजर आखिरी कारोबारी दिन पर बनी हुई है। कल बाजार का ट्रेडिंग सेशन काफी अहम रहने वाला है। दरअसल, कल भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक (RBI MPC MEET 2025) के फैसले आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बार रेपो रेट (Repo Rate) में कटौती होगी। इसके अलावा आज बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने बड़े एलान किये हैं। इन एलानों का असर भी कल देखने को मिल सकता है। आइए, जानते हैं कि शुक्रवार 7 फरवरी को कौन-से शेयर एक्शन में रहेंगे।

इन शेयर में दिखेगा एक्शन (Stock In Focus On 7 February 2025)

NCC Ltd: NCC Ltd ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। दिसंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफे में गिरावट आई है। आज स्टॉक 0.92 फीसदी गिरकर 237.70 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

Zomato Ltd: फूड डिलीवरी कंपनी Zomato Ltd ने बाजार बंद होने के बाद बड़ा अपडेट दिया। कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने जोमैटो का नाम बदलकर इटरनल (Eternal) करने को मंजूरी दे दी है। आज जोमैटो के शेयर 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 229.90 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

Apollo Tyres: टायर बनाने वाली कंपनी Apollo Tyres ने बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 32 फीसदी घट गया है। 6 फरवरी को कंपनी के शेयर 1 फीसदी गिरकर बंद हुए हैं।

Bharti Airtel: भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनी Bharti Airtel ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। इस तिमाही कंपनी के मुनाफे में सालाना 311 फीसदी का बंपर वृद्धि हुई है। कंपनी के स्टॉक 2.32 फीसदीकी गिरावट के साथ बंद हुए।

Sonata Software: Sonata Software ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफे में गिरावट आई हैं। वहीं, चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। आज Sonata Software का शेयर 551.60 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

Motherson Sumi Wiring India: Motherson Sumi Wiring India ने बाजार बंद होने के बाद तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफें में 16.6 फीसदी की गिरावट आई। आज कंपनी के शेयर 0.74 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए।

Zuari Agro Chemicals Ltd: Zuari Agro Chemicals Ltd ने चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 81 करोड रुपये पहुंच गया। आज कंपनी के शेयर 2 फीसदी गिरकर बंद हुए।

PI Industries: PI Industries ने बाजार बंद होने के बाद फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किया है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 16.9 फीसदी गिरा है। 6 फरवरी को कंपनी के शेयर 1.17 फीसदी चढ़कर 3,639 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

