Stock In Focus: निवेशकों के फोकस में आ गया मल्टीबैगर स्टॉक, कंपनी ने किया ग्लोबल एक्सपेंशन का एलान

Stock To Buy: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। हाल ही में Man Infraconstruction Limited ने ग्लोबल एक्सपेंशन का एलान किया है। इस एलान के बाद कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 25, 2025 14:44 IST
मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (Man Infraconstruction Limited) के शेयर फोकस में आ गए। आज के सत्र में शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। करीब 2.30 बजे स्टॉक 3.21 फीसदी की गिरावट के साथ 152.21 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। हालांकि, अब निवेशकों को उम्मीद है कि जल्द शेयर में तेजी आ सकती है। 

कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसकी सब्सिडियरी कंपनी MICL Global, INC ने MICL TIGERTAIL LLC के साथ एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है। इस समझौते के तहत MICL Global, INC की MICL TIGERTAIL LLC में 25 फीसदी हिस्सेदारी होगी। इसके लिए कंपनी ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर का शुरुआती निवेश किया है। यह नई LLC रियल एस्टेट डिवेलपमेंट और अन्य गतिविधियों पर फोकस करेगी, जिससे मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन का ग्लोबल एक्सपेंशन होगा।

एग्रो-लॉजिस्टिक्स में भी कदम

मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन ने एग्रो-लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। कंपनी ने Trident Agro Terminals and Logistic Pvt Ltd में 26.40 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। इसके लिए कंपनी ने 26,400 रुपये का निवेश किया है और 2,640 शेयर हासिल किए हैं।

इस साझेदारी के जरिए कंपनी बंदरगाहों, पोर्ट-बेस्ड लॉजिस्टिक्स और एग्री प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग और स्टोरेज की सर्विस देगी। इस कदम से न केवल आयात-निर्यात बढ़ेगा, बल्कि डोमेस्टिक एग्री बिजनेस को भी मजबूती मिलेगी।

Man Infraconstruction Limited शेयर का हाल (Man Infraconstruction Limited Share Performance)

दिसंबर 2024 तक कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 66.62 फीसदी थी। वहीं, पब्लिक शेयर होल्डिंग 33.38 फीसदी थी। स्टॉक का 52 वीक हाई 262.50 रुपये और 52 वीक लो135.05 रुपये है। BSE Analytics के मुताबिक एक हफ्ते में कंपनी के शेयर 5 फीसदी चढ़े हैं। वहीं, बीते 6 महीने में शेयर ने 20.95 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, 2 साल में स्टॉक ने 118.19 फीसदी और 5 साल में 1370.99 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 5,708.15 करोड़ रुपये है। 


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 25, 2025