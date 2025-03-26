Hazoor Multi Projects के शेयरों में उछाल या गिरावट? नए शेयर जारी करने से मचा हड़कंप

अगर आप शेयर बाजार (Share Market) में दिलचस्पी रखते हैं, तो Hazoor Multi Projects Limited का नाम सुना ही होगा। हाल ही में इस कंपनी ने 10,77,000 नए शेयर जारी किए हैं, जिससे इसके शेयर प्राइस पर असर पड़ रहा है। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 1.56 फीसदी की गिरावट के साथ 44.79 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

क्यों जारी किए गए नए शेयर?

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी की मीटिंग में मेंबर्स ने नए शेयर जारी करने का फैसला लिया। नए शेयर ₹30 प्रति शेयर की दर से जारी किए गए, जिसमें ₹1 का फेस वैल्यू और ₹29 का प्रीमियम शामिल है। कंपनी ने इन शेयरों को "नॉन-प्रमोटर्स/पब्लिक कैटेगरी" को दिया है, यानी आम निवेशकों के पास भी मौका है।

अब सवाल ये है कि इतने सारे नए शेयर जारी होने से कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ेगा? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादा शेयर आने से प्राइस गिर सकता है, लेकिन कंपनी का मानना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लंबे समय में फायदा मिलेगा। बता दें कि कंपनी के पास अभी भी करीब 90 लाख और वारंट (Warrants) हैं, जिन्हें भविष्य में शेयर में बदला जा सकता है। इससे आने वाले समय में शेयर प्राइस फिर बदल सकता है।

Hazoor Multi Projects Limited शेयर परफॉर्मेंस

मार्च 2025 में Hazoor Multi Projects के शेयरों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 3 मार्च को शेयर की कीमत ₹36.98 थी, जो 11 मार्च तक बढ़कर ₹42.40 हो गई। हालांकि, मार्च के अंत तक इसमें थोड़ी गिरावट भी आई।

हालांकि, 2019 में Hazoor Multi Projects के शेयर की कीमत काफी कम थी। लेकिन, 2024 तक आते-आते इसमें जबरदस्त उछाल देखा गया। 5 सालों में इस शेयर ने लगभग 29533.33% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने 5 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता, तो उसकी पूंजी करोड़ रुपये की हो जाती।

कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2023 में इसका कुल राजस्व ₹494.60 लाख था, जो मार्च 2024 में बढ़कर ₹776.19 लाख हो गया।

