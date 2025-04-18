Stock in Focus: नमिता थापर की कंपनी Emcure Pharma ने दिया बड़ा अपडेट! सोमवार 21 अप्रैल को रडार पर रहेगा स्टॉक

Stock in Focus on Monday: नमिता थापर (Namita Thapar) की कंपनी Emcure Pharmaceuticals Ltd ने आज एक बड़ी जानकारी दी है जिसके कारण कंपनी का शेयर सोमवार 21 अप्रैल को निवेशकों की रडार पर रहेगा।

बीते गुरुवार 17 अप्रैल को भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर 9% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। अब आज के इस अपडेट के बाद स्टॉक सोमवार को निवेशकों की रडार पर रहेगा।

advertisement

Emcure Pharma ने दिया ये अपडेट

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के पूणे में स्थित API मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट पर संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) द्वारा निरीक्षण किया गया जिसके बाद कंपनी को Establishment Inspection Report (EIR) मिल गया है।

कंपनी ने बताया कि USFDA ने प्लांट के निरीक्षण को Voluntary Action Indicated (VAI) के रूप में क्लासिफाइड किया है।

Emcure Pharma Share Price

कंपनी का शेयर गुरुवार 17 अप्रैल को बीएसई पर 9.13% या 91.60 रुपये चढ़कर 1094.65 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 9.38% या 94.60 रुपये चढ़कर 1,102.90 रुपये पर बंद हुआ।

Emcure Pharma Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 20 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक गिरा है। साल 2025 में अभी तक यानी YTD आधार पर स्टॉक 24 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

Emcure Pharma IPO Details

कंपनी का आईपीओ पिछले साल जुलाई में आया था। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस 1008 रुपये प्रति शेयर रखा था और 14 शेयरों का एक लॉट तय किया था।

इस आईपीओ का साइज 1,952.03 करोड़ रुपये था। कंपनी ने फ्रेश इश्यू के जरिए 0.79 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 800 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.14 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 1,152.03 करोड़ रुपये जुटाना चाहती थी।