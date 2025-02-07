Stock Crash: कल आया तिमाही नतीजा और आज क्रैश हुआ स्टॉक,क्यों Multibagger Share बेच रहे निवेशक

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Crash: कल आया तिमाही नतीजा और आज क्रैश हुआ स्टॉक,क्यों Multibagger Share बेच रहे निवेशक

शेयर बाजार में मिले-जुले कारोबार के बीच sonata software के शेयर में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। सुबह के शुरुआती कारोबार में शेयर 19 फीसदी तक गिर गए। गुरुवार को कंपनी ने तिमाही नतीजे जारी किये थे।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 7, 2025 12:52 IST
For Zee Entertainment, Emkay Global said its ad revenue growth should remain under pressure, as companies curtail their spending in a weak macro environment.

7 फरवरी 2025 को शेयर बाजार मिला जुला ट्रेड कर रहा है। इस मिलेजुले कारोबार के बीच Sonata Software के शेयर धड़ाम हुए हैं। शुरुआती कारोबार में ही स्टॉक 19 फीसदी से ज्यादा गिर गया। गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी के नतीजे अनुमान से बेहतर नहीं रहे। इस कारण आज निवेशकों ने स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया। खबर लिखते वक्त यानी 12.35 बजे स्टॉक 10.05 फीसदी गिरकर 496.15 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। आज स्टॉक ₹446.10 प्रति शेयर पहुंच गया जो 52-हफ्ते का निचला स्तर है। 

कैसा रहा कंपनी का तिमाही नतीजा (Sonata Software Q3 Result)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में  Sonata Software ने बताया कि चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही में कंपनी का EBITDA 164 करोड़ रुपये रहा जो तिमाही दर तिमाही 7.7 प्रतिशत कम रहा। वहीं सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 14 फीसदी रहा। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि उसके क्लाइंट्स ने अहम वर्टिकल्स में डील्स कम कर दी है। इसका असर कंपनी के इनकम पर सीधा पड़ा है।  

क्या है ब्रोकरेज की राय (Sonata Software Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने Sonata Software के शेयर को 'BUY' रेटिंग पर बरकरार रखा और टारगेट प्राइस 700 कर दिया। ब्रोकरेज ने कहा कि क्लाइंट की डील कम होने से  Sonata Software के इनकम पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि, टीएमटी सेगमेंट के बाहर कंपनी का प्रदर्शन और मूल्यांकन मजबूत है।  

शेयर की परफॉर्मेंस (Sonata Software Share Performance)

सालभर से स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बीते एक साल में शेयर 39.20 फीसदी गिरा और पिछले छह महीने में  शेयर 23.49 फीसदी तक गिर गया। हालांकि, पांच साल ने 278 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। Sonata Software स्टॉक का 52 वीक हाई 870.00 रुपये और 52 वीक लो 446.10 रुपये है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 13.57 हजार करोड़ रुपये है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

