SRM Contractors का IPO हुआ ओपन, 28 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स कंपनी SRM Contractors Limited का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चूका है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 28 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। 3 अप्रैल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹130.20 करोड़ जुटाना चाहती है। यह पूरी तरह से फ्रेश इश्यू होगा, जिसके लिए कंपनी 6,200,000 नए शेयर इश्यू करेगी।

advertisement

मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं?

इस IPO के लिए रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 70 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइज बैंड ₹200-₹210 प्रति शेयर तय किया है। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹210 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको ₹14,700 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 910 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹191,100 इन्वेस्ट करने होंगे।

Also Read: भारत बायोटेक ने शुरू किया टीबी वैक्सीन MTBVAC का क्लिनिकल ट्रायल, बायोफैब्री की मदद से बना है टीका

इन्वेस्ट करने पर मिल सकता है 32.38% रिटर्न !

IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 32.38% यानी ₹68 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹210 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹278 पर हो सकती है।

2008 में स्थापित हुई थी SRM कॉन्ट्रैक्टर्स

2008 में स्थापित हुए SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स कंपनी है, जो मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सड़क, पुल सुरंग सहित अन्य डेवलपमेंट के काम करती है।