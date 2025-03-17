Spicejet Share Price: कंपनी के मालिकों ने दिया बड़ा अपडेट! स्टॉक ने भरी 'उड़ान' - जानिए पूरी डिटेल

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSpicejet Share Price: कंपनी के मालिकों ने दिया बड़ा अपडेट! स्टॉक ने भरी 'उड़ान' - जानिए पूरी डिटेल

स्टॉक में तेजी Spicejet के प्रोमोटर ग्रुप द्वारा बड़ी घोषणा के बाद आई है। चलिए जानते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स ने क्या अपडेट दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 17, 2025 12:54 IST

Spicejet Share Price: बजट एयरलाइन कंपनी Spicejet Ltd के शेयर में आज शानदार रैली देखने को मिल रही है। स्टॉक में यह तेजी Spicejet के प्रोमोटर ग्रुप द्वारा बड़ी घोषणा के बाद आई है। इससे पहले पिछले 1 हफ्ते में शेयर 6% से ज्यादा टूट चुका है। चलिए जानते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स ने क्या अपडेट दिया है जिसके कारण शेयर में आज तेजी है। 

Spicejet के प्रोमोटर ग्रुप ने दिया ये अपडेट

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो Spicejet में फ्रेश पैसा डालेगी जिसकी कीमत 294.09 करोड़ रुपये है। इससे कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 29.11% से बढ़कर 33.47% हो जाएगी।

SpiceJet ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि उसके फाउंडर और प्रमोटर अजय सिंह, स्पाइस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड (एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी) के माध्यम से 13,14,08,514 वारंटों के बराबर संख्या में इक्विटी शेयरों (13.14 करोड़ इक्विटी शेयर) में परिवर्तित करके कंपनी में 294.09 करोड़ रुपये डालेंगे।

इसके बाद स्पाइसजेट में प्रमोटर ग्रुप की कंसो हिस्सेदारी मौजूदा 29.11% से बढ़कर 33.47% हो जाएगी।

इसके अलावा अजय सिंह कंपनी के 3.15 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। वे इस बिक्री से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल स्पाइस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को वॉरंट को शेयरों में बदलने के विकल्प का इस्तेमाल करने पर बकाया राशि का 75% भुगतान करने में मदद करने के लिए करेंगे।

Spicejet Share Price

दोपहर 12:31 बजे तक शेयर 1.65% या 0.75 रुपये की तेजी के साथ 46.23 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Spicejet Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 36 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

वहीं पिछले 1 साल में शेयर 21 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 22 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 5 साल में शेयर 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 17, 2025