SpiceJet: कंपनी ने सुलझाया एक और विवाद! शेयर ने भरा उड़ान - एक्सपर्ट अभी भी सतर्क, चेक करें टारगेट

SpiceJet News: बजट एयरलाइन SpiceJet ने अपने वित्तीय स्थिति को ठीक और मजबूत करने की कदम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस कदम के बाद कंपनी के स्टॉक में भी तेजी आई है।

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने विलिस लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन (Willis Lease Finance Corporation) के साथ अपने विवाद को सुलझा लिया है।

Willis Lease दुनियाभर में अपने विमान इंजन लीज पर देती है। कंपनी ने बताया कि इस विवाद के सुलझने से एयरलाइन को काफी बचत हुई है।

स्पाइसजेट ने बताया कि यह सेटलमेंट रणनीतिक समझौतों की एक सीरीज के बाद हुई है जिसमें सितंबर 2024 में Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए 3000 करोड़ रुपये और कंपनी के प्रोमोटर्स अजय सिंह द्वारा 294.09 करोड़ रुपये डाले थे।

कंपनी ने बताया कि इन पैसों से स्पाइसजेट की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत हुई है, लंबित विवादों का समाधान आसान हुआ है, और एयरलाइन को परिचालन पर फोकस करने में मदद मिली है।

SpiceJet Share Price

दोपहर 12:25 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.27% या 0.57 रुपये चढ़कर 45.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

SpiceJet Share Price Target

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि यह शेयर लंबे समय से अपने प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है जो शेयर में मंदी को दर्शाता है।

एक्सपर्ट ने आगे कहा कि शेयर ने कल के कारोबारी सत्र में भी ब्रेकडाउन दिया था और ऐसा लगता है कि अगले 15-20 दिनों में शेयर 40 रुपये तक पहुंच जाएगा।

SpiceJet Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 22 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 23 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 46 प्रतिशत चढ़ा है। लेकिन पिछले 3 साल में शेयर 19 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। लेकिन पिछले 5 साल में स्टॉक 22 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

