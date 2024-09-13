IPO के बाजार में आ रही है एक और ग्रीन एनर्जी कंपनी, चेक करें डिटेल्स

IPO के बाजार में एक और ग्रीन एनर्जी कंपनी उतरने की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ दिनों में निवेशकों की ओर से ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियां और IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे में Solarium Green Energy ने IPO के लिए DRHP फाइल कर दिया है। आइये इस कंपनी के बारे में जानते हैं।

बिजनेस मॉडल

Solarium Green Energy कंपनी टर्नकी सॉल्यूशंस देने में स्पेशलाइज्ड है। जो डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम और व्यापक O&M सेवाएं देती है। इस इश्यू से मिले फंडा का इस्तेमाल कंपनी को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल होने वाली पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। सोलारियम ग्रीन एनर्जी, कई प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, जिसमें रेजिडेंशियल्स रूफटॉप इंस्टॉलेशन, कमर्शियल्स और औद्योगिक रूफटॉप परियोजनाएं, ग्राउंड-माउंटेड सिस्टम और सरकारी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके टर्नकी सॉल्यूशंस के अलावा ये PV मॉड्यूल, इन्वर्टर्स और उपलब्धता आधारित टैरिफ (ABT) मीटर जैसे कई सोलर प्रोडक्ट्स से जुड़ी सर्विस देती है।

IPO से जुड़ी जानकारी

सोलारियम ग्रीन एनर्जी की ओर से ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर दिया है। कंपनी SME IPO के लिए तैयारी कर रही है, जिसमें 55,00,000 तक के शेयर बिक्री शामिल हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इश्यू साइज का खुलासा नहीं किया है। वित्त वर्ष 31 मार्च 2024 के खत्म होने पर सोलारियम ग्रीन एनर्जी ने ₹177.81 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जिसमें ₹23.77 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट और ₹15.59 करोड़ का नेट प्रॉफिट शामिल है।

ऑर्डर बुक

सोलारियम ग्रीन एनर्जी ने FY24 तक 8,506 रेजिडेंशिल रूफटॉप परियोजनाएं, 152 C&I परियोजनाएं और आठ सरकारी परियोजनाएं पूरी की हैं। मौजूदा समय में, कंपनी के पास ₹165.30 करोड़ मूल्य की 41 चल रहे प्रोजेक्ट्स और ₹252.86 करोड़ के नए टेंडर हैं।