6 नवंबर से Solar Energy कंपनी का IPO, प्राइस बैंड से लेकर GMP तक

प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते सोलर सेक्टर से जुड़ी कंपनी का IPO आने जा रहा है। ACME सोलर होल्डिंग्स का IPO की वित्तीय स्थिति से लेकर GMP तक, साथ ही सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले इश्यू में निवेश करने से पहले 10 प्रमुख बातों के बारे में जानते हैं।

1) ACME Solar Holdings IPO

6 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और इश्यू के लिए 8 नवंबर तक बोली लगाई जा सकेगी।

2) प्राइस बैंड क्या है?

कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 275-289 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। एक एप्लिकेशन के साथ न्यूनतम लॉट साइज 51 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए न्यूनतम निवेश रकम 14 हजार 739 रुपये है।

3) अलॉटमेंट और लिस्टिंग

IPO के लिए शेयर अलॉटमेंट को संभवत 11 नवंबर को अंतिम रूप दिया जाएगा और कंपनी को 13 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होने की उम्मीद है।

4) IPO का साइज

यह इश्यू 2900 करोड़ रुपये का एक बुक बिल्ट इश्यू है। यह 2395 करोड़ रुपये मूल्य वाले 8.29 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू और 505 करोड़ रुपये के 1.75 करोड़ ऑफर फॉर सेल (OFS) शेयरों का कॉम्बिनेशन है। कंपनी के प्रमोटर ममता उपाध्याय, मनोज कुमार उपाध्याय, एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एमकेयू होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और उपाध्याय फैमिली ट्रस्ट हैं।

5) बिजनेस मॉडल

ACME सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड भारत में रेन्यूएबल नर्जी पावर प्रड्यूसर है। यह कंपनी भारत में विंड और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके पावर का प्रोडक्शन करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी बड़े पैमाने पर रेन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, स्वामित्व, ऑपरेशन्स और रखरखाव में माहिर है। कंपनी इसे अपने इन-हाउस इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) के साथ-साथ अपने ऑपरेशन और रखरखाव (O&M) से हासिल करती है। कंपनी का रेवेन्यू केंद्र और राज्य सरकारों की बेस्ड ऑर्गनाइजेशन समेत विभिन्न ऑफ-टेकर्स को बिजली बेचकर उत्पन्न होता है।

6) IPO का इश्यू स्ट्रक्चर

सार्वजनिक पेशकश का लगभग 75% योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए, 10% खुदरा निवेशकों के लिए और बाकी 15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित है।

7) फाइनेंशियल स्थिति

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के बीच ACME सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड का रेवेन्यू 7.7% की बढ़ोतरी हुई और प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) में 22084% की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 1466.27 करोड़ रुपये और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 697.78 करोड़ रुपये था।

8) फंड का इस्तेमाल

कंपनी इस इश्यू से हासिल फंड का इस्तेमाल सहायक कंपनियों के जरिए लिए गए कुछ उधारों को पूरा करने या आंशिक भुगतान करने के लिए और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगी।

9) ग्रे मार्केट में स्थिति

बाजार विश्लेषकों के मुताबिक ACME Solar Holdings IPO का मौजूदा GMP 0 रुपये है। यानि फिलहाल के लिए IPO से जुड़ा कोई एक्शन नहीं दिख रहा है।

10) बुक-रनिंग लीड

Nuvama Wealth Management Limited, ICICI Securities Limited, Jm Financial Limited, Kotak Mahindra Capital Company Limited और Motilal Oswal Investment Advisors Limited, आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।