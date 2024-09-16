Swiggy के IPO की तारीख को लेकर आई बड़ी खबर!

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy) को लेकर बड़ी खबर आ रही है। IPO मार्केट में निवेशकों के पॉजिटिव रुख को देखते हुए स्विगी अब और देरी करने के मूड में नहीं है। कंपनी इस तेजी को IPO के जरिए भुनाने जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते में अपने IPO को लेकर बड़ा एलान कर सकती है। बेंगलूरु स्थित कंपनी Swiggy IPO फाइलिंग की आगे की प्रक्रिया बढ़ने के लिए भारत की रेग्युलेटर SEBI से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है।

तो खबरों की मानें तो Swiggy के IPO का साइज एक अरब डॉलर यानि 8300 करोड़ रुपये हो सकता है। कंपनी अपनी पीयर कंपनी Zomato को कड़ी टक्कर देने के लिए जल्द से जल्द लिस्टिंग के मूड में है। पिछले कुछ समय में जोमाटो के शेयर ने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिया है। 2014 में लॉन्च कंपनी स्विगी भारत में 1.5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट के साथ साझेदारी करती है। ये शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी Zomato Limited, ई-कॉमर्स कंपनी Amazon और Tata Group की BigBasket जैसे प्लेटफार्मों को टक्कर देती है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अगले हफ्ते किसी भी दिन IPO से जुड़े एलान कर सकती है। उसे उम्मीद है कि SEBI से मंजूरी जल्द मिल जाएगी। मंजूरी मिलते ही कंपनी IPO की लॉन्चिंग डेट पर क्लैरिटी दे देगी। इस बारे में कंपनी लगभग पूरी तैयारी कर चुकी है। ये इस साल के सबसे बड़े IPO में गिना जा सकता है। जैसा के निवेशक देख भी रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस और IPOs को लेकर निवेशक काफी उत्साहित दिख भी रहे हैं। ऐसे में कंपनी इसे मौके के तौर पर देख रही है।

सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के जरिए समर्थित स्विगी, देश की आर्थिक ग्रोथ और वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस साल अब तक पहली बार शेयर बिक्री के जरिए से लगभग 7.8 बिलियन डॉलर जुटाए गए हैं, जो पिछले दो सालों में हुई आय से अधिक है।

