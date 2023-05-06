scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSmall Cap Share ने निवेशकों कर दिया मालामाल, ₹12 से सीधा ₹106 पर पहुंचा Stock

Small Cap Share ने निवेशकों कर दिया मालामाल, ₹12 से सीधा ₹106 पर पहुंचा Stock

इस स्टॉक की चाल को ट्रैक करें तो 5 साल में किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड ने करीब 41 प्रतिशत रिटर्न दिया। वहीं इस मल्टीबैगर स्टॉक का प्राइस पिछले 3 साल में 12.55 से बढ़कर ₹100 के पार पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 3 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 745% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 6, 2023 17:25 IST
5 साल में किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड ने करीब 41 प्रतिशत रिटर्न दिया।
5 साल में किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड ने करीब 41 प्रतिशत रिटर्न दिया।

शेयर बाजार में निवेशक हमेशा से ऐसे स्टॉक की तलाश में रहते हैं जो सस्ता हो लेकिन फंडामेंटली मजबूत हो ताकि भविष्य में वो मल्टीबैगर साबित हो सके। जिससे निवेशकों की रकम कई गुना बढ़ सके। हाल ही सालों में ऐसा ही एक स्टॉक है जो जिसने निवेशकों को बंपर रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है।

advertisement
Share का नाम है किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड
Share का नाम है किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड

इस शेयर का नाम है किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड (kilburn engineering ltd)। आपको बता दें कि ये कंपनी करीब 382 करोड़ के मार्केट वैल्यू वाली स्मॉलकैप कंपनी है। अगर इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के कारोबार से जुड़ी है। 

Company की करीब 382 करोड़ के मार्केट वैल्यू
Company की करीब 382 करोड़ के मार्केट वैल्यू

इस स्टॉक की चाल को ट्रैक करें तो 5 साल में किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड ने करीब 41 प्रतिशत रिटर्न दिया। वहीं इस मल्टीबैगर स्टॉक का प्राइस पिछले 3 साल में 12.55 से बढ़कर ₹100 के पार पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 3 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 745% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल में देखें तो ये स्टॉक 160 प्रतिशत तक चढ़ चुका है। वहीं 6 महीने के हिसाब से देखें तो इस स्टॉक में करीब 49 प्रतिशत की तेजी आई है। अगर इसके 52 वीक हाई को देखें तो ये 110.50 रुपए है वहीं 52 वीक लॉ को देखें तो ये 30.50 रुपए हैं। मौजूदा वक्त में ये शेयर 106 रुपए पर ट्रेड कर रहा है।

3 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 745% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।
3 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 745% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

Read Also : Multibagger Stock: अपोलो माइक्रो सिस्टम ने अपर सर्किट लगाया

अगर आपको निवेश के गणित से इस स्टॉक से मिलने वाले रिटर्न को समझाएं तो इस कंपनी के शेयर ने पिछले 20 साल में अपने निवेशकों के रिटर्न को करीब 85 गुना तक बढ़ा दिया है। यानि की अगर आपने 3 साल पहले किलबर्न इंजीनियरिंग के 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज आपका निवेश बढ़कर 8.45 लाख रुपए से ज्यादा का हो गया होता।

Company 21 साल पहले BSE पर लिस्ट हुई थी
Company 21 साल पहले BSE पर लिस्ट हुई थी

अगर इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो ये कंपनी 21 साल पहले BSE पर लिस्ट हुई थी। कंपनी के शेयरों की कीमत उस वक्त 1.24 रुपए थी। पिछले 21 सालों में इस कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को करीब 8450% का शानदार रिटर्न दिया है। यानि कि लिस्टिंग के दौरान 1.24 रुपए के भाव पर आपने 1 लाख रुपए इसमें निवेश किए होते तो इसकी आज बढ़कर 85 लाख रुपए हो जाती। 

डिस्क्लेमर : इस लेख में दी गई जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है। हमारी ओर किसी भी तरह से निवेश की सलाह न माना जाए। बाजार में निवेश के लिए अपने सलाहकारों से राय लें।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 6, 2023