Penny Stock: जबरदस्त नतीजों के बाद शेयर में जोरदार तेजी, निवेशकों की हुई चांदी

Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: जबरदस्त नतीजों के बाद शेयर में जोरदार तेजी, निवेशकों की हुई चांदी

सोमवार के कारोबारी सत्र में स्टॉक मार्केट के साथ Integrated Industries Ltd के शेयर भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में तिमागी नतीजे जारी किये थे।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 18, 2025 13:59 IST

18 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स नई ऊंचाई की ओर बढ़े और इसी जोश का असर एक छोटे शेयर पर भी दिखा। एक स्मॉल-कैप मल्टीबैगर कंपनी के शेयर लगभग 18% तक चढ़ गए। इस शेयर का नाम इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Integrated Industries Ltd) है।

बाजार में जोश क्यों आया?

निवेशकों का मूड कई वजहों से बेहतर हुआ। रूस-यूक्रेन युद्ध में हल का संकेत, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर सेकेंडरी टैक्स फिर से सोचने की संभावना, ग्लोबल दबावों में कमी और सबसे बड़ी बात S&P ने भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। इन कारणों से निवेशकों में जोश आया और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़ गए।

सेंसेक्स 80,597 से खुलकर 81,315 तक पहुंच गया और दिन के दौरान 1,100 अंकों से ज्यादा चढ़ा। वहीं निफ्टी 24,631 से बढ़कर 25,022 तक पहुंच गया।

कंपनी के तिमाही नतीजे

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के अप्रैल-जून 2025 (Q1) नतीजे बेहद दमदार रहे। कंपनी की नेट सेल्स 78% बढ़कर ₹249.85 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले पांच क्वार्टर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹25.51 करोड़ रहा, जबकि टैक्स से पहले का मुनाफा (PBT) 77.7% बढ़कर ₹24.73 करोड़ हो गया।

कंपनी का PAT 51.7% बढ़कर ₹19.69 करोड़ पहुंचा और प्रति शेयर कमाई (EPS) भी बढ़कर ₹0.84 हो गई। यानी कंपनी लगातार मुनाफे में सुधार कर रही है।

शेयर प्राइस का हाल

सोमवार को कंपनी का शेयर 17.7% चढ़कर ₹23 तक पहुंच गया। हालांकि यह अभी भी अपने 52-वीक हाई ₹44.94 (अक्टूबर 2024) से 49% नीचे है। अप्रैल 2025 में इसका 52-वीक लो ₹17.16 रहा था।

पिछले एक साल में शेयर ने निवेशकों को काफी नुकसान भी कराया है और आधे से ज्यादा वैल्यू गंवाई है। लेकिन लंबी अवधि में यह शेयर किसी लॉटरी से कम नहीं रहा। पिछले 5 साल में इसने 66,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यानी जिसने पांच साल पहले इसमें पैसा लगाया था, वह अब करोड़पति बन चुका है।

अगर हाल के महीनों को देखें तो शेयर में काफी झटके लगे हैं। अगस्त में अब तक 10% की बढ़त मिली है, लेकिन जुलाई में 16% गिरावट और जून में 14% की गिरावट आई थी। अप्रैल में इसने 31% की शानदार रैली दी थी, जबकि अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक लगातार छह महीने शेयर गड़गड़ाता रहा।

क्या करती है कंपनी?

यह कंपनी पहले इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। मई 2023 में इसका नाम बदलकर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस नोएडा में है।

यह कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और प्रोसेस्ड फूड्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट RICHLITE, FUNTREAT और CANBERRA ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बेचती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 18, 2025