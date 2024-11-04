scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹10 से कम के स्टॉक में 20 प्रतिशत का Upper Circuit!

₹10 से कम के स्टॉक में 20 प्रतिशत का Upper Circuit!

शेयर मार्केट में नवंबर महीने के शुरुआत खराब रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में 2 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें कई कारण है जिसमें भारतीय कंपनियों के सितंबर तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं है। वहीं 5 नवंबर को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव और 7 नवंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग को माना जा रहा है। इस गिरावट के माहौल में एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसमें छप्परफाड़ तेजी आई हुई है। 3 दिनों में ये स्टॉक 72 प्रतिशत उछल चुका है।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 4, 2024 15:22 IST

4 नवंबर को गिरावट के दौरान स्मॉलकैप कंपनी Gravity India में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इंट्रा डे के दौरान शेयरों में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और स्टॉक का भाव 7.28 रुपए प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया। आज 7.28 के लेवल पर स्टॉक ने 52 वीक हाई भी बना दिया। आपको बता दें कि इससे पहले 30 अक्टूबर को भी शेयर में 20 प्रतिशत उछाल देखा गया। जिसके बाद शेयर का भाव 5.6 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। इस पेनी स्टॉक का 52 वीक लो लेवल 3.73 रुपये है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि Gravity India मौजूदा समय में अपने 5-डे, 20-डे, 50-डे, 100-डे और 200-डे मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज कर रहा है, जो इसके शेयर प्राइस में पॉजिटिव ट्रेंड को दिखाता है, जिसकी वजह से इसमें बायर्स एक्टिव हैं।

जरूरी बातें

माइक्रोकैप कंपनी के तौर पर  Gravity India ने टेक्टाइल इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई 45 रुपए है। Alok Industries, LS Industries और Raj Rayon Inds से इस कंपनी का मुकाबला है। वहीं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 24.21% है। कंपनी का मार्केट कैप 6.55 करोड़ है जबकि कंपनी पर 2.73 करोड़ का कर्ज है। इस स्टॉक में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले एक महीने के दौरान निवेशकों को 60 प्रतिशत का रिटर्न मिला है, जबकि एक साल में निवेशकों को 55 प्रतिशत से अधिक का मुनाफा मिला है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 4, 2024