डिविडेंड देने के मामले में टॉप पर है ये 10 स्मॉल कैप कंपनियां, आपके पोर्टफोलियो में कितनी हैं?
हाल ही में ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ब्रोकरेज ने उन कंपनियों की लिस्ट तैयार की थी जिसकी डिविडेंड यील्ड सबसे अधिक है।
Top 10 Dividend Yield Small Cap Companies: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर तो जारी रहेगा। निवेशकों का मकसद होता है कि कम नुकसान करना और ज्यादा प्रॉफिट कमाना। हालांकि कई बार बाजार में भारी बिकवाली के कारण निवेशक को नुकसान होता है लेकिन जब वहीं कंपनियां डिविडेंड देती हैं तो नुकसान की भरपाई हो जाती है।
आज हम आपको इस खबर में ऐसे 10 स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। चलिए जानते हैं टॉप 10 की लिस्ट में कौन-कौन सी स्मॉल कैप कंपनियां शामिल है।
1. Aster DM Healthcare Limited
हेल्थकेयर सेक्टर की इस कंपनी का पिछले 12 महीने में डिविडेंड यील्ड 26% है। अगर रुपये में देखें तो यह पिछले 12 महीने में 124 रुपये है।
2. MSTC Limited
इस कंपनी का पिछले 12 महीने में डिविडेंड यील्ड 10% है। अगर रुपये में देखें तो यह पिछले 12 महीने में 45.5 रुपये है।
3. Chennai Petroleum Corporation Ltd.
ऑयल एंड गैस सेक्टर की इस कंपनी का पिछले 12 महीने में डिविडेंड यील्ड 9% है। अगर रुपये में देखें तो यह पिछले 12 महीने में 55 रुपये है।
4. D.B.Corp Limited
मीडिया सेक्टर की इस कंपनी का पिछले 12 महीने में डिविडेंड यील्ड 9% है। अगर रुपये में देखें तो यह पिछले 12 महीने में 20 रुपये है।
5. Allcargo Logistics Ltd
ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इस कंपनी का पिछले 12 महीने में डिविडेंड यील्ड 8% है। अगर रुपये में देखें तो यह पिछले 12 महीने में 2.1 रुपये है।
6. Castrol India Ltd
इस कंपनी का पिछले 12 महीने में डिविडेंड यील्ड 7% है। अगर रुपये में देखें तो यह पिछले 12 महीने में 13 रुपये है।
7. Indian Metals & Ferro Alloys Limited
मेटल सेक्टर की इस कंपनी का पिछले 12 महीने में डिविडेंड यील्ड 6% है। अगर रुपये में देखें तो यह पिछले 12 महीने में 37.5 रुपये है।
8. Gujarat Pipavav Port Limited
इस कंपनी का पिछले 12 महीने में डिविडेंड यील्ड 6% है। अगर रुपये में देखें तो यह पिछले 12 महीने में 7.7 रुपये है।
9. VST Industries Ltd.
इस कंपनी का पिछले 12 महीने में डिविडेंड यील्ड 6% है। अगर रुपये में देखें तो यह पिछले 12 महीने में 15 रुपये है।
10. RITES Limited
इस कंपनी का पिछले 12 महीने में डिविडेंड यील्ड 5% है। अगर रुपये में देखें तो यह पिछले 12 महीने में 11.2 रुपये है।