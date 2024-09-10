scorecardresearch
SJVN, GMR, IREDA News: इस खबर के बाद रॉकेट बन गया SJVN

UPDATED: Sep 10, 2024 14:32 IST
SJVN Share News
SJVN, GMR Upper Karnali Hydro Power  और IREDA ने नेपाल में 900 मेगावाट के अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक संयुक्त उपक्रम (JV) कंपनी के माध्यम से समझौता किया है।

इस समझौते के तहत, SJVN और GMR, दोनों 34% हिस्सेदारी रखेंगे, जबकि IREDA के पास प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम में 5% हिस्सेदारी होगी। शेष इक्विटी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (NEA) के पास होगी। यह परियोजना BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) आधार पर विकसित की जाएगी, जिसमें कमीशनिंग के बाद 25 साल की रियायती अवधि होगी।

परियोजना की कुल लागत लगभग ₹9,100 करोड़ आंकी गई है। इस परियोजना को 70:30 के कर्ज और इक्विटी अनुपात से वित्त पोषित किया जाएगा। यह परियोजना न केवल नेपाल में स्वच्छ ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को भी मजबूत करेगी।

यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत साबित होगा और क्षेत्र में हरित ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस खबर के बाद SJVN के शेयर में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
