SJVN, GMR, IREDA News: इस खबर के बाद रॉकेट बन गया SJVN
इस समझौते के तहत, SJVN और GMR, दोनों 34% हिस्सेदारी रखेंगे, जबकि IREDA के पास प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम में 5% हिस्सेदारी होगी। शेष इक्विटी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (NEA) के पास होगी। यह परियोजना BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) आधार पर विकसित की जाएगी, जिसमें कमीशनिंग के बाद 25 साल की रियायती अवधि होगी।
SJVN, GMR Upper Karnali Hydro Power और IREDA ने नेपाल में 900 मेगावाट के अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक संयुक्त उपक्रम (JV) कंपनी के माध्यम से समझौता किया है।
परियोजना की कुल लागत लगभग ₹9,100 करोड़ आंकी गई है। इस परियोजना को 70:30 के कर्ज और इक्विटी अनुपात से वित्त पोषित किया जाएगा। यह परियोजना न केवल नेपाल में स्वच्छ ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को भी मजबूत करेगी।
यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत साबित होगा और क्षेत्र में हरित ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
इस खबर के बाद SJVN के शेयर में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है।