Newsशेयर बाज़ारShree Renuka Sugars, Dhampur, Balrampur Chini: चीनी शेयरों की मिठाई के पीछे क्या है राज?

Shree Renuka Sugars, Dhampur, Balrampur Chini: चीनी शेयरों की मिठाई के पीछे क्या है राज?

बीएसई पर आज अवध शुगर एंड एनर्जी (4.89 प्रतिशत), श्री रेणुका शुगर्स (4.38%), धामपुर शुगर (5.32 प्रतिशत), बलरामपुर चीनी मिल्स (3 प्रतिशत), EID Parry (3.06 प्रतिशत), उग्र शुगर (3.65%) और मगध शुगर एंड एनर्जी (3 प्रतिशत) में तेजी देखने को मिली।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 16, 2024 13:05 IST
मोदी सरकार द्वारा चीनी मिलों और डिस्टिलरियों को गन्ने के रस से रेक्टीफाइड स्पिरिट (आरएस)/एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) बनाने की अनुमति दिए जाने के बाद सोमवार चीनी शेयरों में तेजी देखने को मिली।

बीएसई पर आज अवध शुगर एंड एनर्जी (4.89 प्रतिशत), श्री रेणुका शुगर्स (4.38%), धामपुर शुगर (5.32 प्रतिशत), बलरामपुर चीनी मिल्स (3 प्रतिशत), EID Parry (3.06 प्रतिशत), उग्र शुगर (3.65%) और मगध शुगर एंड एनर्जी (3 प्रतिशत) में तेजी देखने को मिली।

सरकार ने इसकी घोषणा 13 सितंबर को ही कर दी थी। आज शेयरों में एक्शन देखने को मिला। आज एनएसई पर अवध शुगर एंड एनर्जी का शेयर 4.89 प्रतिशत चढ़कर 773 रुपये पर पहुंच गया। अवध शुगर का मार्केट कैप 1521 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

बीएसई पर मगध शुगर एंड एनर्जी का शेयर 3 फीसदी चढ़कर 872.45 रुपये पर पहुंच गया। मगध शुगर एंड एनर्जी का मार्केट कैप 1224.56 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

इससे पहले मोदी सरकार ने चीनी मिलों और डिस्टिलरी को गन्ने के रस से एथेनॉल का उत्पादन करने की भी अनुमति दी थी।इसके अलावा सरकार ने पिछले प्रतिबंध को भी हटा दिया है और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के स्टॉक से 23 लाख टन तक चावल को अनाज आधारित इथेनॉल डिस्टिलरी को बेचने की अनुमति दे दी है। इस कदम से इथेनॉल उत्पादन बढ़ने की संभावना है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 16, 2024