Shipping Corporation of India Land & Assets: अपर सर्किट पर अपर सर्किट, चल क्या रहा है?

क्या आपकी इस सरकारी कंपनी पर नजर गई है? कुछ वक्त पहले ही करीब 19 मार्च को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। पिछले एक महीने का चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक 44 रुपए पर लिस्ट हुआ, फिर इसमें गिरावट आयी है और 26 मार्च को इसका भाव गिरते-गिरते 36 रुपए पर आ गया। लेकिन यही से इसकी टर्नराउंड स्टोरी शुरू हुई, यहां से स्टॉक वापस ऊपर भागा, 46 रुपए के लेवल पर पहुंचा, फिर उड़ान भरी और सीधा 55 रुपए पर पहुंचा। हम यहां बात कर रहे हैं Shipping Corporation of India Land & Assets की। यहां आप कंफ्यूज मत होइये। Shipping Corporation of India अलग है कंपनी है और Shipping Corporation of India Land & Assets अलग। हालांकि Shipping Corporation of India पैरेंट कंपनी है। पिछले कुछ दिनों में से इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। अपर सर्किट 5% के हिसाब से लग रहा था, इसलिए अब अपर लिमिट और लॉअर लिमिट की सीमा को बढ़ाकर सीधा 20% कर दिया गया है। मार्केट एक्सपर्ट की सलाह से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस नई लिस्टेड एंटिटी में मल्टीबैगर बनने का दम है? क्योंकि पिछले एक साल में BSE PSU Index का रिटर्न 100% रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी शेयरों में निवेशकों का पैसा डबल हुआ है, ऐसे में क्या सरकारी कंपनी, इन्वेस्टर्स के लिए गेमचेंजर हो सकती है या फिर ऐसी बहुत सी PSU कंपनियां हैं, जो लंबे वक्त एक दायरे में भी फंसी है, तो इसका भी ये ही हाल होगा।

advertisement

बिजनेस मॉडल

इसके लिए सबसे पहले Shipping Corporation of India Land & Assets के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। दरअसल ये कंपनी Shipping Corporation of India से ही डीमर्ज हुई है यानि अलग हुई और ये साल 2021 में बनी थी। ये सरकार की स्ट्रेटिजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का हिस्सा था। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 63.75% है और LIC की होल्डिंग करीब 5% है। Shipping Corporation ने डिमर्जर के फैसले के तहत 1:1 का फैसला किया। यानि जिन निवेशकों Shipping Corporation के साथ डीमर्ज एंटीटी का हर शेयर मिलेगा। इस नई कंपनी में Shipping Corporation of India के नॉन कोर एसेट्स को ट्रांसफर किया गया। ये ही फिलहाल के लिए बिजनेस है।

Also Read: Adani Green ने बनाया रिकॉर्ड, क्या अब इस स्टॉक में तेजी आने वाली है?

बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या अंतर है?

लेकिन उससे पहले समझिए कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या अंतर है? मार्केट वैल्यू वो वैल्यू जो उस एसेट या प्रॉपर्टी की मार्केट के हिसाब से लगाई जाती है और वहीं बुक वैल्यू वो होती है जो कंपनी उस एसेट की वैल्यू अपनी बैलेंसशीट में दर्शाती है। अब बात करते हैं इसके एसेट्स की। कंपनी के पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू 92 लाख है जबकि इसके मार्केट वैल्यू 1061 करोड़ की है। अब बात करते हैं फ्री होल्ड लैंड, यहां लैंड और प्रॉपर्टी में अंतर ये समझ लीजिए। फ्री होल्ड लैंड की बुक वैल्यू 2,376 करोड़ है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा 3,867 करोड़ की है। कंपनी के पास कई लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी हैं। वहीं सालाना आधार पर रेंटल इनकम करीब 30 करोड़ रुपए है। रियल एस्टेट कंपनी के पास काफी हैं। इसके साथ पोर्ट्स और कार्गो में जो भी वैसल्स उतरते हैं, उससे भी कंपनी किराया वसूलती है। इसके अलावा Shipping Corporation of India Land & Assets के पास Maritime Training Institute भी है। बॉम्बे और कोलकाता में भी काफी लैंड बैंक है। लिस्टिंग के दौरान एक इंटरव्यू में कंपनी के Future Growth Plan पर CMD Binesh Kumar Tyagi ने कहा है कि भविष्य में डायर्सिविकेशन भी किया जाएगा यानि रेवेन्यू के लिए नए बिजनेस को एड किया जाएगा।

advertisement

मार्केट एक्सपर्ट

बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की इस कंपनी पर, उनका कहना है कि सरकारी कंपनी है तो सबसे पहला ट्रस्ट प्वाइंट तो ये हैं। इसके अलावा डेट टू इक्विटी जीरो है। इस कंपनी का यूनिक बिजनेस मॉडल है। प्राइस टू बुक वैल्यू काफी अच्छी है। भविष्य के लिए कंपनी की ग्रोथ स्टोरी अच्छी दिख रही है। निचले स्तरों पर खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट 75-80 रुपए है तो वहीं लॉन्ग टर्म टारगेट 3 से 4 सालों में 250 या 300 रुपए की संभावना जताई है।Shipping Corporation of India Land & Assets का Market Cap ₹ 2,574 करोड़ का है।

बिज़नेस टुडे बाज़ार किसी भी शेयर में खरीद या बिक्री की सलाह नहीं देता है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जजूर ले।