scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारAdani Green ने बनाया रिकॉर्ड, क्या अब इस स्टॉक में तेजी आने वाली है?

Adani Green ने बनाया रिकॉर्ड, क्या अब इस स्टॉक में तेजी आने वाली है?

गुरूवार को ये स्टॉक 1892 रूपये पर बंद हुआ था और आज की अपनी लिस्ट में आज आप इस स्टॉक को रख सकते हैं। पिछले 5 सालों की बात करें तो अदाणी ग्रीन के स्टॉक ने 5000% का रिटर्न दिया है, और अगर लिस्टिंग से अब तक के रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने करीब 6 हजार परसेंट का रिटर्न दिया है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 4, 2024 18:16 IST
Adani Green Energy Limited ने गुजरात के विशाल खावड़ा सोलर पार्क में 2,000 मेगावॉट की सोलर क्षमता चालू की है
Adani Green Energy Limited ने गुजरात के विशाल खावड़ा सोलर पार्क में 2,000 मेगावॉट की सोलर क्षमता चालू की है

अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) लिमिटेड ने गुजरात के विशाल खावड़ा सोलर पार्क में 2,000 मेगावॉट की सोलर क्षमता चालू की है, जिससे यह 10,000 मेगावॉट से ज्यादा की रिन्युएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पास अब 10,934 मेगावॉट का ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो है, जो कि भारत में सबसे बड़ा है. कंपनी के एक बयान के अनुसार, इसने कारोबारी साल 2024 में 2,848 मेगावॉट रिन्युएबल क्षमता को ऐड किया है। AGEL के ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो में 7,393 मेगावॉट सोलर, 1,401 मेगावॉट विंड और 2,140 मेगावॉट सोलर-विंड हाइब्रिड क्षमता शामिल है। कंपनी साल 2030 तक 45 गीगावॉट रिन्युएबल एनर्जी का लक्ष्य लेकर चल रही है। पिछले कुछ दिनों से कंपनी के शेयर (Adani Green Share Price) में तेजी है और एक्सपर्ट का कहना है कि आप न्यूज की बजाए फंडामेंटल को भी देखें तभी आप सही सही अंदाजा लगा पाएंगे कि आगे ये स्टॉक कहां तक जाएगा।

advertisement

Also Read: Real Estate Sales: 9% तक बढ़ी लग्जेरी मकानों की बिक्री, जान लीजिए किन शहरों में है घरों की सबसे अधिक डिमांड

तेजी  

Energy Share Price 0.98 फीसदी की तेजी के साथ 1,897.35 रुपए पर पहुंच गया। पिछले 5 दिनों में यह 3.39 फीसदी बढ़ा है और 6 महीने में इसमें 95.10 फीसदी की तेजी आई है। एजीईएल की नई क्षमता बढ़ने से करीब 58 लाख से ज्यादा घरों को बिजली मिल सकेगी और सालाना लगभग 21 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन की बचत होगी। अदाणी ग्रुप (Adani Group) के अध्यक्ष गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने कहा कि हमें रिन्युएबल क्षेत्र में भारत का पहला 10 हजारी होने पर गर्व है और कंपनी आने वाले समय में भी ग्रीन एनर्जी पर फोकस रखेगी।

स्टॉक

गुरूवार को ये स्टॉक 1892 रूपये पर बंद हुआ था और आज की अपनी लिस्ट में आज आप इस स्टॉक को रख सकते हैं। पिछले 5 सालों की बात करें तो अदाणी ग्रीन के स्टॉक ने 5000% का रिटर्न दिया है और अगर लिस्टिंग से अब तक के रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने करीब 6 हजार परसेंट का रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 4, 2024