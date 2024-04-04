scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारReal Estate Sales: 9% तक बढ़ी लग्जेरी मकानों की बिक्री, जान लीजिए किन शहरों में है घरों की सबसे अधिक डिमांड

Real Estate Sales: 9% तक बढ़ी लग्जेरी मकानों की बिक्री, जान लीजिए किन शहरों में है घरों की सबसे अधिक डिमांड

एंबिएंस ग्रुप के चीफ बिजनेस ऑफिसर अंकुश कौल के अनुसार, "दिल्लीर एनसीआर व अन्यर शहरों का रियल एस्टेट बाजार अपार संभावनाएं प्रदान करता है, खासकर लग्जंरी सेगमेंट में। क्षेत्र में हमारी नवीनतम परियोजनाओं को भी खरीदारों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जो मजबूत स्थिति का संकेत है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 4, 2024 16:41 IST
9% तक बढ़ी लग्जेरी मकानों की बिक्री
9% तक बढ़ी लग्जेरी मकानों की बिक्री

देश के आठ प्रमुख शहरों में लग्जरी मकानों और प्रीमियम ऑफिस स्पेस की मांग में वृदि्ध दर्ज की गई है। जनवरी-मार्च में आवासीय बिक्री में बीते एक साल में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जबकि ऑफिस स्पेीस की मांग 43% तक बढ़ी है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया (Knight Frank India) ने यह पूरी जानकारी साझा की है।

advertisement

नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार

Knight Frank India की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद में जनवरी से मार्च के दौरान रेजीडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें बीते एक साल में दो से 13% तक बढ़ीं हैं। वहीं ऑफिस स्पेएस के किराए में नौ प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से मार्च 2024 में देश के आठ प्रमुख शहरों में रेजीडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़कर 86,345 यूनिट दर्ज की गई, जो एक साल पहले 79,126 यूनिट थी। साल 2024 में जनवरी-मार्च में ऑफिस स्पेरस की ग्रॉस लीजिंग 43 प्रतिशत बढ़कर 1.62 करोड़ वर्ग फीट हो गई। पिछले वर्ष यह लीजिंग 1.13 करोड़ वर्ग फीट थी। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल के अनुसार, रियल एस्टेट बाजार ने एक बार फिर बेहतरीन अनुभव किया है। इसमें ऑफिस तथा आवासीय दोनों क्षेत्रों में मांग मजबूत हुई है। रेजीडेंशियल सेक्टार में खास तौर पर महत्वपूर्ण उछाल देखा गया। एक करोड़ रुपये और उससे अधिक कीमत के मकानों की बिक्री में भी खासा उछाल आया है। 

Also Read: Why everyone is buying Gold?: क्या सोना है सबके लिए और सदा के लिए?

लग्जरी घरों की डिमांड अभी और बढ़ेगी

क्रेडाई एनसीआर के प्रेसिडेंट और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ का कहना है कि पिछले कुछ समय से गौर करें तो होम बायर्स बड़े और लग्जपरी घर को लेकर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। खासकर कोविड के बाद लोगों के कामकाज करने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा जगह और एक्स्ट्रा कमरों की मांग कर रहे हैं। इंवेस्टमेंट में भी बायर्स बड़े घरों के ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं जिससे लग्जरी रियल एस्टेट में ज्यादा लॉन्च देखे गए हैं। डेवलपर्स भी अब इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में हाई रेंज वाली प्रोपर्टी की मांग और बढ़ेगी।

होम बायर्स का भरोसा लगातार बढ़ रहा है

एसकेए ग्रुप के निदेशक संजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 के बाद 2020 के शुरुआत में आई कोरोना महामारी से रियल एस्टेट मार्केट थम सी गई थी, लेकिन 2021 के बाद यह सेक्टर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और लगातार जारी है। पिछले दो सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो डेवलपर्स के प्रति होम बॉयर्स का लगातार भरोसा बढ़ा है जिससे शहरी इलाकों में रेजिडेंस की मांग में तेजी बनी हुई है। घर खरीदने के शौकीन लोग रियल एस्टेट बाजार को लेकर काफी आशावादी बने हुए हैं।

advertisement

बदल गया है लोगों का लाइफस्टाीइल

एस्कॉन इन्फ्रा रियलटर्स के एमडी नीरज शर्मा का कहना है कि बड़े और लग्जररी घरों की मांग बढ़ने का सीधा कारण कोविड के बाद लोगों का लाइफस्टारइल बदलना है। दरअसल, लोग अब अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर घर चाहते हैं। यही कारण है कि लगातार लग्ज री घरों की मांग बढ़ रही है। आने वाले समय में इस मांग में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

लग्जरी सेगमेंट में निवेश की अपार संभावनाएं

एंबिएंस ग्रुप के चीफ बिजनेस ऑफिसर अंकुश कौल के अनुसार, "दिल्लीर एनसीआर व अन्यर शहरों का रियल एस्टेट बाजार अपार संभावनाएं प्रदान करता है, खासकर लग्जंरी सेगमेंट में। क्षेत्र में हमारी नवीनतम परियोजनाओं को भी खरीदारों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जो मजबूत स्थिति का संकेत है। लोग अब रहने के लिए प्रीमियम आवासीय स्पेजस की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2024 रियल एस्टे ट सेक्टबर और अर्थव्याव्यिवस्था2 के लिए बेहतर होगा।

advertisement

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 4, 2024