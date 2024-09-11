scorecardresearch
ब्रोकरेज इन स्टॉक्स पर फिदा, कहा 45% उड़ान भरने का दम!

दिग्गज ब्रोकरेज ने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को चुना है और खरीदारी की सलाह दी गई है। ब्रोकरेज का इन स्टॉक ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें 45% की छप्परफाड़ तेजी का अनुमान जताया जा रहा है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 11, 2024 12:44 IST
Share Market


दिग्गज ब्रोकरेज ने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को चुना है और खरीदारी की सलाह दी गई है। ब्रोकरेज का इन स्टॉक ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें 45% की छप्परफाड़ तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। 


RR Kabel Share
Rating: खरीदारी की सलाह
टारगेट प्राइस: 2,083 रुपए
 33% तेजी की उम्मीद

YES Securities का मानना है कि महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन, R&D निवेश, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं, कैपिसिटी एक्सपेंशन, डिस्ट्रिब्यूशन का विस्तार, रिटेल नेटवर्क जैसे तमाम फैक्टर्स के चलते  कंपनी मार्जिन ट्रेजेक्ट्री में सुधार हुआ है। ब्रोकरेज का कहना है कि FY24-FY26E के दौरान रेवेन्यू, EBITDA और PAT में बढ़ोतरी 20%, 36% और 40% की उम्मीद करते हैं। कंपनी FY26 तक अपने मार्जिन को 190bps सुधारने की उम्मीद है। कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हुए टारगेट को 2,083 रुपए कर दिया गया है।


Suprajit Engineering Share
Rating: खरीदारी की सलाह
टारगेट प्राइस: 630 रुपए
19% तेजी की उम्मीद

Suprajit Engineering ऑटोमोटिव और दूसरे कॉम्पोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री करती है। Anand Rathi Shares & Stock Brokers का कहना है कि लोगों की लगातार बढ़ती और लाइफ स्टाइल में बदलाव के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। ग्राहक टू-व्हीलर से लेकर पैसेजर कारों पर खर्च बढ़ा रहे हैं। जिस वजह से ऑटो कॉम्पोनेट सप्लायर की ग्रोथ भी बढ़ रही है। कंपनी का मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बड़े ग्राहकों के जरिए मजबूत ऑर्डर बुक से कंपनी को फायदा होगा। 


Newgen Software Technologies Share
Rating: खरीदारी की सलाह
टारगेट प्राइस: 1,300 रुपए
22% तेजी की उम्मीद

Dolat Capital की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी एक लो-कोड, ऑटोमेशन-फोकस्ड प्लेटफॉर्म है जो एक प्लेटफॉर्म की कंटेंट, प्रोसेस और कॉम्यूनिकेशन सिस्टम को जोड़ता है। जिससे कंपनी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। कंपनी के बैंकिंग सेक्टर में मजबूत प्रदर्शन, लगातार ग्राहक अपग्रेड और तेजी से बदलता ट्रांजिशन मजबूत स्थिति दर्शाता है। Newgen अगले 4-5 वर्षों में $500 मिलियन की रेवेन्यू हासिल करने की उम्मीद है, पिछले रन-रेट पर लगातार सुधार हो रहा है। 

VA Tech Wabag Share
Rating: खरीदारी की सलाह
टारगेट प्राइस: 1,700 रुपए
25% तेजी की उम्मीद

Axis Securities का कहना है कि कंपनी का 90 सालों से ज्यादा का इतिहास है। चार महाद्वीपों में उपस्थिति के साथ, WABAG एक प्यूर वाटर प्ले की टेक्नोलॉजी वाली संसाधनों के संरक्षण, रिसाइकलिंग और पानी के पुन: उपयोग जैसी टेक्नोलॉजी में बड़ी प्लेयर है। इसके पास 25 देशों में 2,000 से अधिक कर्मचारियों की टीम है।


CEAT Share
Rating: खरीदारी की सलाह
टारगेट प्राइस: 3,650 रुपए
28% तेजी की उम्मीद

Emkay Global Financial Services का कहना है कि कच्चे माल (RM) की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते मार्जिन अस्थिरता के बावजूद टायर इंडस्ट्री के बिजनेस कंपनी मुनाफे में है और कच्चे माल से धीरे-धीरे अलग होने की दिशा की ओर कंपनी का इशारा भी मिलता है। बेहतरीन R&D, इंडस्ट्री से जुड़ा मार्केटिंग खर्च और OEM संबंध फोकस के समर्थन से CEAT ने पिछले 5 सालों में विभिन्न मानदंडों पर बेहतर प्रदर्शन किया है और यह अस्थिरता के प्रति अधिक लचीलापन दिखा रहा है। हम निकट अवधि में कच्चे माल के दबाव को ध्यान में रखते हुए, मूल्य वृद्धि, तेज वृद्धि और उच्च उपयोग को देखकर मार्जिन को FY24 स्तरों पर लौटते हुए देखते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 11, 2024