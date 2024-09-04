scorecardresearch
BT TV
शेयर बाज़ार'शेयरधारकों के साथ धोखा हो रहा है': समीर मोदी ने अपनी मां बीना पर आरोप लगाया

Godfrey Phillips India में चल रहे पारिवारिक विवाद ने नया मोड़ लिया है, जब निदेशक समीर मोदी ने कंपनी के रिटेल शाखा 24Seven की बिक्री को अंतिम रूप देने की खबरों के बीच शेयरधारकों से अपनी मां को लेकर सावधान रहने की अपील की।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 4, 2024 18:28 IST
समीर मोदी ने अपनी मां बीना पर आरोप लगाया
समीर मोदी ने अपनी मां बीना पर आरोप लगाया

Godfrey Phillips India में चल रहे पारिवारिक विवाद ने नया मोड़ लिया है, जब निदेशक समीर मोदी ने कंपनी के रिटेल शाखा 24Seven की बिक्री को अंतिम रूप देने की खबरों के बीच शेयरधारकों से अपनी मां को लेकर सावधान रहने की अपील की।

BT TV से बात करते हुए समीर ने कहा

BT TV से बात करते हुए समीर ने कहा कि इस निर्णय से शेयरधारक "धोखा" महसूस कर रहे हैं, जो कि बीना मोदी, जो वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, के साथ चल रहे एक कड़वे उत्तराधिकार विवाद के बीच आया है। समीर और उनके भाई ललित मोदी दोनों ने अपनी मां की MD के पद पर पदोन्नति का विरोध किया है और उनके खिलाफ मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की है। समीर ने BT TV को बताया, "शेयरधारकों को देखना चाहिए कि कौन योगदान दे रहा है। मैंने ₹2,000 करोड़ से अधिक मूल्य के व्यवसाय बनाए हैं, और मैं कंपनी के लिए खराब हूं? मैंने एक ऐसा ब्रांड लॉन्च किया जो सिर्फ 55 दिनों में GPI का शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बन गया। शेयरधारकों के साथ 24Seven को बंद करके धोखा किया जा रहा है।"

GPIL के शेयर की कीमत में 4% की गिरावट

24Seven की बिक्री की खबर के बाद GPIL के शेयर की कीमत में 4% की गिरावट आई, जिसकी बिक्री New Shop नामक रिटेल स्टार्टअप को की जा रही है, जो 2019 में शुरू हुआ था और 35 शहरों में 160 स्टोर संचालित कर रहा है, जो 24 घंटे खुले रहते हैं। यह डील सितंबर के अंत तक पूरी होने वाली है, लेकिन इसे अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है, और समीर ने इसके औचित्य पर सवाल उठाया है।

बोर्ड ने अप्रैल 2024 में  रिटेल व्यवसाय से बाहर निकलने का फैसला

समीर के विरोध के बावजूद, बोर्ड ने अप्रैल 2024 में  रिटेल व्यवसाय से बाहर निकलने का फैसला किया था। जुलाई में, दिल्ली की एक अदालत ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिससे बिक्री के लिए रास्ता साफ हो गया। समीर ने तर्क दिया कि 24Seven ने लाभ कमाना शुरू कर दिया था और 1,650 लोगों को रोजगार दिया था, और उन्होंने इस निर्णय पर सवाल उठाया कि इसे चलती हुई कंपनी के रूप में न बेचकर घाटे में क्यों बेचा जा रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 4, 2024