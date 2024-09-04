Waaree के शेयरों में हो सकता है बड़ा एक्शन? आ सकती है बड़ी खबर!

हर सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव स्कीम लाई गई है। सरकार देश में सेमीकंडक्टर की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत सफल बोलीदाताओं का ऐलान किया है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है।

advertisement

5 कंपनियों जिसे वेटिंग में रखा गया है।

इसमें कुल 7 कंपनियों ने बिड की थी जिसमें 5 कंपनियों को वेटिंग में रखा गया है। सरकार ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था। जिन बोलीदाता कंपनियों को वेटिंग में रखा गया है उनके नाम है ACME Cleantech Solutions Private Limited (Waitlist 1), Amara Raja Advanced Cell Technologies Private Limited (Waitlist 2), Waaree Energies Limited (Waitlist 3), JSW Neo Energy Limited(Waitlist 4) और Lucas TVS Limited(Waitlist 5) है।

बोलीदाता कंपनियों में नाम

बोलीदाता कंपनियों में नाम Waaree Energies Limited (Waitlist 3) का भी है। लेकिन अभी तक कंपनी टेंडर के लिए वेटिंग लिस्ट में है। आपको बता दें कि Waaree Energies कंपनी Waaree Renewable Technologies Limited की सब्सिडयरी है। अगर सरकार की ओर से Waaree Energies को सफल बोलीदाता की कैटेगरी में लाया जाता है तो स्टॉक में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है।

PLI ACC Scheme

PLI ACC Scheme एडवांस कैमिस्ट्री सेल बैट्री बनाने के लिए सरकार के जरिए शुरू की गई थी। सरकार का कहना है कि आत्म निर्भर भारत योजना के तहत कंपनियों को PLI के लिए चुना गया है। इस PLI के तहत रिलायंस 10 GWh ACC बैट्री प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी। इस स्कीम का मकसद देश में एडवांस कैमिस्ट्री सेल बैट्री का उत्पादन करने, इंपोर्ट कम करने, ACC बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भारत को दुनिया का प्रमुख देश बनाना उद्देश्य है।