Share to Watch Today: आज कौन से हैं ख़बरों वाले शेयर?
Tata Motors कंपनी 150 करोड़ रुपये में फ्रेट टाइगर में 26.79% हिस्सेदारी खरीदेगी । Voltas Q2 Net Profit 35.6 करोड़ रुपए रहा, राजस्व 2293.0 करोड़ रुपए रहा ।
Equitas Bank: Net Profit 116.0 करोड़ रुपये बढ़कर 198.0 करोड़ रुपये पर पंहुचा वही NII 25.6% बढ़कर 766.0 करोड़ रुपये पर पंहुचा ।
Cyient: Net profit 8.6% उछाल 184 करोड़ रुपये रहा, राजस्व 5.5% बढ़कर 1778 करोड़ रुपये रहा ।
Jindal Stainless: Net Profit 74.0% बढ़कर 609.0 करोड़ रुपये रहा , दूसरी तिमाही में राजस्व 9720.0 करोड़ रुपये रहा , सालाना आधार पर 14% अधिक बढ़ा ।
RVNL: जेवी को गुजरात में सिविल इंजीनियरिंग कार्य के लिए वेस्ट रेलवे से 174.27 करोड़ रूपए का काम मिला ।
Bharti Airtel: Amdocs का प्लेटफॉर्म एयरटेल को अपनी सभी सेवाओं के लिए Single bundle Plan और बिल बनाने में सक्षम करेगा ।
ITC: सिगरेट की मात्रा में वृद्धि 5.6% के अनुमान के मुकाबले 6-7% की दर में है।
IL&FS Transportation: कंपनी ने जोराबाट शिलांग एक्सप्रेसवे में कंपनी की पूरी हिस्सेदारी 1,343 करोड़ रुपये में बेचने के लिए सेकुरा रोड्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए ।
Elecon: कंपनी को आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया से पाइप कन्वेयर सिस्टम की आपूर्ति, पर्यवेक्षण के लिए 51.41 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।
Tejas Networks: कंपनी को टीसीएस से 107.73 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।
Gulf Oil: कंपनी और एस-ऑयल सेवन ने भारत में कारोबार बढ़ाने के लिए समझौता किया।
Tata Coffee: Net profit 60.2% घटकर 56.7 करोड़ रुपये रहा, रेवेनुए 3.1% घटकर 696 करोड़ रुपये रहा ।
HUL: कंपनी ने अनुमान के मुताबिक दूसरी तिमाही में 2717 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि अनुमान 2550 करोड़ रुपये का था, घरेलू वॉल्यूम 3-4% के अनुमान के मुकाबले 2% बढ़ा।
ITC: Q2 Net Profit 4927 करोड़ रुपए रहा, राजस्व 16550.0 करोड़ रुपए रहा ।
Zomato: एसवीएफ फंड ब्लॉक डील के जरिए 1.1% हिस्सेदारी या 9.3 करोड़ शेयर बेचेगा ।
