Share to Watch Today: आज कौन से हैं ख़बरों वाले शेयर?

Tata Motors कंपनी 150 करोड़ रुपये में फ्रेट टाइगर में 26.79% हिस्सेदारी खरीदेगी । Voltas Q2 Net Profit 35.6 करोड़ रुपए रहा, राजस्व 2293.0 करोड़ रुपए रहा ।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 20, 2023 09:53 IST
Equitas Bank Net Profit 116.0 करोड़ रुपये बढ़कर 198.0 करोड़ रुपये पर पंहुचा वही NII 25.6% बढ़कर 766.0 करोड़ रुपये पर पंहुचा ।
Equitas Bank: Net Profit 116.0 करोड़ रुपये  बढ़कर 198.0 करोड़ रुपये पर पंहुचा वही NII  25.6% बढ़कर 766.0 करोड़ रुपये पर पंहुचा ।

Cyient: Net profit 8.6% उछाल 184 करोड़ रुपये रहा, राजस्व 5.5% बढ़कर 1778 करोड़ रुपये रहा ।

Jindal Stainless: Net Profit 74.0% बढ़कर 609.0 करोड़ रुपये रहा , दूसरी तिमाही में राजस्व 9720.0 करोड़ रुपये रहा , सालाना आधार पर 14% अधिक बढ़ा ।

RVNL: जेवी को गुजरात में सिविल इंजीनियरिंग कार्य के लिए वेस्ट रेलवे से 174.27 करोड़ रूपए का काम मिला ।

Bharti Airtel: Amdocs का प्लेटफॉर्म एयरटेल को अपनी सभी सेवाओं के लिए Single bundle Plan और बिल बनाने में सक्षम करेगा ।

ITC: सिगरेट की मात्रा में वृद्धि 5.6% के अनुमान के मुकाबले 6-7% की दर में है।

IL&FS Transportation: कंपनी ने जोराबाट शिलांग एक्सप्रेसवे में कंपनी की पूरी हिस्सेदारी 1,343 करोड़ रुपये में बेचने के लिए सेकुरा रोड्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए ।

Elecon: कंपनी को आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया से पाइप कन्वेयर सिस्टम की आपूर्ति, पर्यवेक्षण के लिए 51.41 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। 

Tejas Networks: कंपनी को टीसीएस से 107.73 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। 

Gulf Oil: कंपनी और एस-ऑयल सेवन ने भारत में कारोबार बढ़ाने के लिए समझौता किया। 

Tata Coffee: Net profit 60.2% घटकर 56.7 करोड़ रुपये रहा,  रेवेनुए 3.1% घटकर 696 करोड़ रुपये रहा । 

HUL: कंपनी ने अनुमान के मुताबिक दूसरी तिमाही में 2717 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि अनुमान 2550 करोड़ रुपये का था, घरेलू वॉल्यूम 3-4% के अनुमान के मुकाबले 2% बढ़ा।

ITC: Q2 Net Profit 4927 करोड़ रुपए रहा, राजस्व 16550.0 करोड़ रुपए रहा ।

Zomato: एसवीएफ फंड ब्लॉक डील के जरिए 1.1% हिस्सेदारी या 9.3 करोड़ शेयर बेचेगा । 

Tata Motors: कंपनी 150 करोड़ रुपये में फ्रेट टाइगर में 26.79% हिस्सेदारी खरीदेगी ।

Voltas: Q2 Net Profit 35.6 करोड़ रुपए रहा, राजस्व 2293.0 करोड़ रुपए रहा ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 20, 2023