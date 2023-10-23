Share to Watch Today: आज कौन से हैं ख़बरों वाले शेयर

DCB Bank: बैंक के बोर्ड ने एमडी और सीईओ पद के लिए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की। वर्तमान एमडी और सीईओ मुरली नटराजन का कार्यकाल 28 अप्रैल, 2024 को समाप्त होगा।

JSW Steel: पेरियामा होल्डिंग्स जेएसडब्ल्यू यूएसए में शेष 10% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ग्रीन सप्लायर्स और सर्विसेज से 1,000 डॉलर के मूल्य पर हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। अधिग्रहण के बाद, पेरियामा के पास जेएसडब्ल्यू यूएसए में 100% हिस्सेदारी होगी।

advertisement

Samvardhana Motherson: कंपनी इकाई ने फ्रांस की टोपको में €35 मिलियन में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है। टोपको कंपनी इरिलिक प्राइवेट में 73.05% हिस्सेदारी खरीदने के लिए भी समझौते में है और लक्ष्य की 74.19% शेयर पूंजी रखेगी।

Adani Energy Solutions: कंपनी को 17,000 करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटर एलओए मिले। इसने परिचालन नेटवर्क में 219 सर्किट किलोमीटर जोड़े और 2,446 मिलियन यूनिट्स भी बेचीं, जो साल-दर-साल 9.53% अधिक है।

Zydus Lifesciences: कंपनी को सीताग्लिप्टिन टैबलेट के ANDA के लिए यू.एस. FDA अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग टाइप 2 मधुमेह वाले वयस्क रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है।

Power Grid Corporation of India: कंपनी अपनी पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना में 119.95 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

Also Read: Noida Airport के पास बसे 7 गांवों के लोगों की लगी लॉटरी !

JSW Energy: कंपनी ने अक्टूबर से अशोक रामचंद्रन को सीओओ नियुक्त किया है।

Tata Power Renewable Energy: कंपनी ने महाराष्ट्र के आचेगांव में सुप्रीम पेट्रोकेम के साथ 12.5 मेगावाट पीडीए पर हस्ताक्षर किए। संयंत्र को सालाना 20,075 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम करने की उम्मीद है।

Tejas Networks: कंपनी ने 1 दिसंबर से सुमित ढींगरा को सीएफओ नियुक्त किया।

ONGC: पीटीसी इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीटीसी एनर्जी की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेता है।

Blue Star: कंपनी को मुंबई स्टांप कलेक्टर से 3.4 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला। यह मांग 2008 से कथित तौर पर स्टांप शुल्क का भुगतान न करने पर आधारित है।

Astral: कंपनी ने जेम पेंट्स के 80% शेयरों का अधिग्रहण पूरा कर लिया । शेष 20% इक्विटी हिस्सेदारी 5 साल की अवधि में हासिल की जाएगी।

LIC: कंपनी ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी 10.45 करोड़ शेयरों से बढ़ाकर 17.82 करोड़ शेयरों की जानकारी दी, जिससे हिस्सेदारी 5.22% से बढ़कर 8.90% हो गई।