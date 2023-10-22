Jewar Airport का रनवे, यात्री टर्मिनल और हवाई यातायात नियंत्रण टावर सभी का काम तेजी से हो रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में 7,000 श्रमिक लगे हुए हैं। टेस्ट फ्लाइट 2024 के मध्य के लिए निर्धारित हैं और एक रनवे, एक टर्मिनल और सालाना 12 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ कमर्शियल ऑपरेशन 2024 के अंत के लिए निर्धारित हैं। नोएडा एयरपोर्ट के पास बसे कई गांव वालों की किस्मत चमकने वाली है। यमुना प्राधिकरण फिर 1200 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने जा रहा है। अधिग्रहण का प्रस्ताव जल्द ही यूपी सरकार (UP government) को भेज दिया जाएगा। शासन से मंजूरी मिलने के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यमुना विकास प्राधिकरण (Yamuna Development Authority) 1200 हेक्टेयर जमीन पर एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। इसी के साथ हजारों लोगों के लिए रोजगार के मौके खुल जाएंगे। एयरपोर्ट का क्षेत्र कुल मिलाकर 7754 हेक्टेयर होगा। आपको बता दें कि जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। इसमें एयरपोर्ट का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। फरवरी 2024 में एयरपोर्ट पर ट्रायल शुरू हो जाएगा एयरपोर्ट के साथ यह क्षेत्र एविएशन हब का बड़ा केंद्र होगा।

एयरपोर्ट के अलग-अलग चरणों के लिए अब तक 6,554 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। एयरपोर्ट के विस्तार के तहत 1200 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण और करने की तैयारी चल रही है। इसके बाद एयरपोर्ट का क्षेत्र 7754 हेक्टेयर हो जाएगा। दरअसल, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां यहाँ निवेश करने के लिए आगे आ रही है। एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां के आने की ज्यादा संभावना है। उम्मीद है कि भविष्य में एयरबस जैसी कोई बड़ी कंपनी आ सकती है। इसको देखते हुए प्राधिकरण पहले से ही जमीन सुरक्षित कर लेना चाहता है। जमीन अधिग्रहण कर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी। यमुना विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार चौरोली, अहमदपुर, मंगरौली, सादुल्लापुर, अलावलपुर, देवरार और भभोकरा आदि गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। बताया जा रहा है कि इन गांवों के हजारों परिवार प्रभावित होंगे। शासन से मंजूरी मिलने के बाद मुआवजा देने की तैयारी की जाएगी।