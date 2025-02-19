Share Market की गिरावट पर लगेगा ब्रेक, Tesla एंट्री- Qatar निवेश दे रहे पॉजिटिव रिस्पांस

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारShare Market की गिरावट पर लगेगा ब्रेक, Tesla एंट्री- Qatar निवेश दे रहे पॉजिटिव रिस्पांस

निवेशक शेयर बाजार (Stock Market) में तेजी लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। बाजार में जारी गिरावट पर जल्द ब्रेक लगने वाली है। शेयर बादजार में तेजी को लेकर कई संकेत सामने आए हैं। हम आपको नीचे बताएंगे कि बाजार में तेजी आने के कौन-से संकेत हैं।

Priyanka Kumari
NEW DELHI,UPDATED: Feb 19, 2025 11:07 IST
Suzlon Energy share price: A market expert suggested that investors with a high-risk appetite can consider holding on to the stock.
शेयर बाजार (Stock Market) में हुए जबरदस्त बिकवाली के बाद अब निवेशक तेजी की आस लगाए बैठे हैं। कई ब्रोकरेज फर्म के अनुसार स्टॉक मार्केट में जल्द तेजी आने वाली है। शेयर बाजार में तेजी आने के कई संकेत हैं। 

खुदरा महंगाई घटी 

देश में खुदरा महंगाई दर में नरमी (Retail Inflation) आई है। जनवरी 2025 में रिटेल इन्फेलशन पांच महीने के निचले स्तर पर आ गई है। आरबीआई (RBI) द्वारा रेपो रेट (Repo Rate) में कटौती के फैसले के हफ्ते के बाद महंगाई दर के आंकड़े आए।  

Tesla की भारत में एंट्री 

काफी समय से लोग एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी टेस्ला (Tesla) की एंट्री का इंतजार कर रहे थे। अब जल्द ही टेस्ला भारत में एंट्री लेने वाला है। हाल ही में टेस्ला ने जॉब्स (Tesla Jobs In India) ऑफर किये हैं। इस जॉब ऑफर से साफ पता चल गया कि ज्लद टेस्ला भारत में एंट्री लेने वाला है। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार का शोरूम मुंबई और दिल्ली में खुलेगा। शोरूम के लिए लोकेशंस लगभग फाइनल हो गए हैं।

कतर करेगा अरबों डॉलर का निवेश

साऊदी देश कतर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने भारत दौरे में एलान किया कि वह भारत में 10 अरब डॉलर (लगभग 83,000 करोड़ रुपये) का निवेश करेंगे। यह इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में किया जाएगा। 

Nifty में वापस आएगी तेजी

शेयर मार्केट में पिछले चार महीने से गिरावट जारी थी। कई ब्रोकरेज ने अनुमान जताया कि साल के अंत तक में निफ्टी 26,000 अंक के पार पहुंच जाएगा। ब्रोकरेज फर्म Citi रिसर्च और जेपी मॉर्गन (JP Morgan) ने भी निफ्टी को लेकर पॉजिटव आउटलुक रखा और साल के अंत तक के लिए 26,500 का टारगेट सेट किया।

शेयर बाजार का हाल (Share Market Today)
 
बुधवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक लाल निशान पर खुले और बाद में बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली। सुबह के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक और निफ्टी 100 अंक टूटकर खुले थे। हालांकि, स्टॉक एक्सचेंज ने यह गिरावट एक घंटे में रिकवर कर ली। 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 19, 2025