Stock Update: छोटे निवेशकों को पसंद आ रहा ये स्टॉक्स, 6 महीने में ही कंपनी ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

स्टॉक मार्केट में बिकवाली का दौर चल रहा है। बाजार अक्सर करेक्शन मोड में रहता है। ऐसे में निवेशकों को लाखों करोड़ों रुपये के घाटे का सामना करना पड़ता है। नुकसान से बचने के लिए रिटेल निवेशक स्मॉलकैप की तरफ रुख कर रहे हैं।

बाजार के डेटा के अनुसार दिसंबर तिमाही में रिटेल निवेशकों ने स्मॉलकैप में दोगुना निवेश किया है। रिटेल निवेशकों के जबरदस्त दावों के बाद कई शेयरों ने कमाल कर दिया। दरअसल, इन शेयरों ने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

इन शेयरों ने किया कमाल

किटेक्स गारमेंट्स, वी2 रिटेल और इंद्रप्रस्थ मेडिकल आदि शेयरों ने पिछले छह महीने में शानदार रिटर्न दिया है। चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही में कंपनी के स्टेक में रिटेल इन्वेस्टर बढ़ा है। शेयर की परफॉर्मेंस शानदार होने के बाद निवेशकों को दोगुना लाभा हुआ।

इतना फीसदी का मिला रिटर्न

इंद्रप्रस्थ मेडिकल ने छह महीने में 94.66 फीसदी का रिटर्न दिया। आज कंपनी के शेयर बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 2 बजे कंपनी के स्टॉक 0.98 फीसदी चढ़कर 477.25 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

किटेक्स गारमेंट्स के शेयर ने पिछले छह महीने में 213.12 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। आज कंपनी के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। 2 बजे कंपनी के शेयर 3 फीसदी गिरकर 226.70 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

वी2 रिटेल के शेयर ने 125.55 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। आज कंपनी के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 2 बजे के करीब शेयर 1.66 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,727 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

इन शेयरों के अलावा पोकरना, लॉयड्स मेटल्स, सियाराम सिल्क मिल्स, अनंत राज, प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स और ऑथम इन्वेस्टमेंट्स ने भी निवेशकों को शामदार रिटर्न दिया है। हालांकि, इन स्टॉक्स ने ट्रिपल डिजिट में रिटर्न नहीं दिया है।

आपको बता दें कि पिछले तीन महीनों में बाजार में भारी बिकवाली हुई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा हो रही बिकवाली के कारण बाजार अपने निचले स्तर के करीब है। बाजार में हुई बिकवाली में बीएसई स्मॉलकैप 8 फीसदी और मिडकैप इंडेक्स 7 फीसदी तक गिर गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

