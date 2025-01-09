scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Update: इन शेयरों में धड़ाधड़ हो रही बिकवाली,चंद मिनटों में बिखर गए स्टॉक

Stock Update: इन शेयरों में धड़ाधड़ हो रही बिकवाली,चंद मिनटों में बिखर गए स्टॉक

Share Market Update: शेयर बाजार में बिकवाली अभी भी रूकी नहीं है। विदेशी निवेशकों के साथ रिटेल निवेशक भी कई कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ बेच रहे हैं। आज सुबह बाजार खुलते ही कई कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Jan 9, 2025 11:24 IST
The BSE Sensex fell 756.44 points, or 0.93 per cent to 80,992.13. Nifty stood at 24,427.40, down 240.85 points or 0.98 per cent.

Share Market Today: इस पूरे हफ्ते में स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बाजार में जारी करेक्शन से निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। वैसे तो माना जा रहा है कि एफआईआई आउटफ्लो और वैश्विक बाजार से आ रहे कमजोर संकेतों के कारण स्टॉक एक्सचेंज लाल निशान पर हैं। 

9 जनवरी 2025 (गुरुवार) को सेंसेक्स-निफ्टी हल्की बढ़त के साथ खुला, लेकिन बाद में बाजार में बिकवाली फिर से देखने को मिली। 10.30 बजे के करीब सेंसेक्स 166.22 अंक की गिरावट के साथ 77,982.27 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 41.35 अंक गिरकर 23,647.60  अंक पर ट्रेड कर रहा है। 

शेयर बाजार में जारी गिरावट के कारण कई कंपनियों के शेयर में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। आज सुबह के कारोबार में कई कंपनियों के शेयर खुलते ही औंधे मुंह गिर गए। हम आपको नीचे बताएंगे कि आज के ट्रेड में टॉप-लूजर स्टॉक कौन-से हैं। 

इन बड़े शेयरों में आई गिरावट

आज टाटा ग्रुप (Tata Group) की ओटोमोबाइल कंपनी  Tata Motors Share के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा गिर गए थे। 

टॉप-लूजर स्टॉक की लिस्ट में LT भी शामिल हैं। कंपनी के स्टॉक में करीब 2 फीसदी की गिरावट आई है। 
फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के शेयर भी आज गिर कर ट्रेड कर रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज () की रिपोर्ट के बाद से कंपनी के स्टॉक में बिकवाली आई है। आज Zomato Share 2 प्रतिशत तक गिर गए हैं। 

सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयरों में भी गिरावट आई है। सुबह के कारोबार में SBI Share 1.40 फीसदी तक गिर गए थे। 

बिखर गए मिडकैप कैटेगरी के ये शेयर 

ब्लूचिप्स कंपनियों के साथ मिडकैप कैटेगरी के शेयरों में भी गिरावट आई है। आज ऑय इंडिया के शेयरों में 4.50 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। इसके अलावा कल्याण ज्वैलर्स के शेयर (Kalyan Jewellers Share) 2.89 प्रतिशत से ज्यादा गिर गए हैं। अडानी की सीमेंट कंपनी एसीसी (ACC Share) के शेयरों में भी 1.50 फीसदी की गिरावट आई है। 
 
स्मॉलकैप के टॉप लूजर

आज स्मॉलकैप में सबसे ज्यादा गिरावट Marathon के शेयर में आई है। कंपनी के शेयर 4.83 फीसदी से ज्यादा गिर गए हैं। इसके अलावा PGEL शेयर 3.68 फीसदी और   KPEL स्टॉक में 3.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
