Holi 2025: बाजार में हाहाकार: पोर्टफोलियो हो गया लाल, होली के इस रंग से बचना है आसान

Holi 2025: बाजार में हाहाकार: पोर्टफोलियो हो गया लाल, होली के इस रंग से बचना है आसान

Share Market Tips: होली के लाल रंग की तरह ही कई निवेशक के पोर्टफोलियो का रंग हो गया है। ऐसे में आपका पोर्टफोलिया भी लाल से हरा हो जाए उसके लिए आर्टिकल में हमने तीन मंत्र बताएं है। यह मंत्र पोर्टफोलियो को हरा करने में मदद कर सकता है।

Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 14, 2025 13:00 IST
Gensol Engineering Share
जेनसोल इंजीनियरिंग के शेयर में मंगलवार को फिर लगा लोअर सर्किट

होली का त्योहार रंगों से भरा होता है, लेकिन शेयर बाजार का रंग इन दिनों सिर्फ लाल ही दिख रहा है। निवेशकों के पोर्टफोलियो में भारी गिरावट के कारण कई लोगों के चेहरे की रंगत भी उड़ गई है। खासकर नए निवेशकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। पिछले 6 महीनों में सेंसेक्स और निफ्टी 15% से ज्यादा गिर चुके हैं और कई निवेशकों के पोर्टफोलियो में 30-40% तक की गिरावट आ चुकी है।

पोर्टफोलियो में गिरावट के मुख्य कारण

  1.  कई रिटेल निवेशक कमजोर स्टॉक्स में निवेश कर बैठते हैं। जब बाजार में तेजी होती है, तो ऐसे स्टॉक्स भी बढ़ते हैं, लेकिन गिरावट आते ही 70% तक टूट जाते हैं। बिना फंडामेंटल एनलेटिक्स के स्टॉक्स खरीदने से नुकसान तय होता है।
     
  2. कई निवेशक 10-20 रुपये के शेयरों को सस्ते समझकर खरीद लेते हैं। ऐसे पेनी स्टॉक्स में गिरावट आते ही भारी नुकसान हो सकता है। बड़े निवेशक आमतौर पर इन स्टॉक्स से दूर रहते हैं।
     
  3. केवल स्मॉलकैप और मिडकैप स्टॉक्स में निवेश करने से रिस्क बढ़ जाता है। ब्लूचिप और लॉर्जकैप कंपनियों में निवेश करना जरूरी है।
     

होली पर पोर्टफोलियो को हरा करने के 3 मंत्र

मंत्र 1: सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। कमजोर स्टॉक्स को धीरे-धीरे बेचकर लॉर्जकैप शेयरों में निवेश करें।
बाजार में सुधार आने तक धैर्य रखें।

मंत्र 2: मार्केट एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि निवेशक को 60% निवेश लॉर्जकैप, 30% मिडकैप और 10% स्मॉलकैप स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों को चुनें और निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की राय लें।

मंत्र 3: कई निवेशक सस्ते शेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं। पेनी स्टॉक में निवेश से पहले स्टॉक्स के फंडामेंटल और ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखें।

शेयर बाजार में गिरावट भले ही हो रही हो, लेकिन यह हमेशा नीचे नहीं रहेगा। सही स्ट्रैटेजी अपनाकर निवेशक अपने पोर्टफोलियो का लाल रंग हरे में बदल सकते हैं। इस होली, सोच-समझकर निवेश करें और लॉन्ग-टर्म ग्रोथ पर फोकस करें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 14, 2025