गिरते बाजार में ये Stocks कराएंगे छप्परफाड़ कमाई!

शेयर बाजार में इस समय कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। यह करेक्शन टाइम और प्राइस दोनों आधारित है। त्यौहारों का समय आ गया है और इस मौके पर बेहतरीन निवेश का मौका ब्रोकरेज फर्म चॉइस ब्रोकिंग लेकर आया है। ब्रोकरेज की ओर से 5 ऐसे शेयर सुझाए गए हैं, जिनमें 75 प्रतिशत के दमदार रिटर्न मिलने की संभावना है। आइये जानते हैं कि ब्रोकरेज की लिस्ट में कौन-कौन से शेयर्स हैं?

Ugro Capital

ब्रोकरेज फर्म Choice Broking का कहना है कि MSME क्रेडिट की मांग में बढ़ोतरी के चलते आने वाले सालों में तेजी से बढ़ने का मौका मिलेगा। टेक्नोलॉजी-ड्रिवन बिजनेस मॉडल के साथ नई पार्टनशिप के साथ कंपनी वित्त वर्ष 2026 तक अपने शेयरधारकों को अच्छा रिटर्न दे सकती है। स्टॉक का मौजूदा भाव 239 रुपए है। ब्रोकरेज ने ₹247 प्रति शेयर के लेवल पर खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस ₹345 प्रति शेयर का दिया गया है। इस आधार पर संभावित रिटर्न 39 प्रतिशत है।

EFC (I) Ltd.

ब्रोकरेज का मानना है कि कई बिजनेस वर्टिकल्स – मैनेज्ड ऑफिस स्पेस, डिजाइन एंड बिल्ड और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की कोशिशों से आने वाले सालों में तेज ग्रोथ के मौके मिल सकते हैं।

स्टॉक का मौजूदा भाव 486 रुपए है। ब्रोकरेज ने ₹488 प्रति शेयर के लेवल पर खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस ₹855 प्रति शेयर का दिया गया है। इस आधार पर संभावित रिटर्न 75 प्रतिशत है।

Bharat Dynamics

ब्रोकरेज का मानना है कि डिफेंस सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही यह कंपनी बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ एक्सपोर्ट संभावनाओं से फायदा होगा। इस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ संभावनाओं को और मजबूती दे रही है। स्टॉक का मौजूदा भाव 1058 रुपए है। ब्रोकरेज ने ₹1501 प्रति शेयर के लेवल पर खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस ₹2020 प्रति शेयर का दिया गया है। इस आधार पर संभावित रिटर्न 34.7 प्रतिशत है।

Somany Ceramics

ब्रोकरेज का कहना है कि अगले तीन सालों में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट क्षमता में तेज बढ़ोतरीकी संभावना है। लागत नियंत्रण और एक्सपेंशन योजनाओं के चलते निवेशकों के लिए यह स्टॉक आकर्षक हो सकता है। स्टॉक का मौजूदा भाव 682 रुपए है। ब्रोकरेज ने ₹698 प्रति शेयर के लेवल पर खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस ₹965 प्रति शेयर का दिया गया है। इस आधार पर संभावित रिटर्न 38 प्रतिशत है।

Granules India

ब्रोकरेज का कहना है कि नई प्रोडक्ट्स लॉन्च और यूरोप में पैरासिटामोल API की स्थिर मांग से कंपनी को FY27 तक अपने रेवेन्यू और मुनाफे में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है। स्टॉक का मौजूदा भाव 558 रुपए है। ब्रोकरेज ने ₹590 प्रति शेयर के लेवल पर खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस ₹723ति शेयर का दिया गया है। इस आधार पर संभावित रिटर्न 22.5 प्रतिशत है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।