Newsशेयर बाज़ारShare Market Update: सोमवार को Auto Stocks रहेंगे फोकस में, जानें ऐसा क्यों

Share Market Update: सोमवार को Auto Stocks रहेंगे फोकस में, जानें ऐसा क्यों

3 मार्च को शेयर मार्केट के कारोबार में ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ऑटो स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आर्टिकल में जानते हैं ऐसा क्यों होगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 2, 2025 19:18 IST
3 मार्च को मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो जैसे ऑटोमोबाइल शेयरों पर निवेशकों की खास नजर रहेगी, क्योंकि कंपनियों के फरवरी के ऑटो सेल्स आंकड़े जारी हो चुके हैं। ये आंकड़े न केवल कंपनियों के परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं, बल्कि इंडस्ट्री के बारे में भी बताते हैं।

हाल ही में ऑटोमोबाइल शेयरों में भारी गिरावट

हाल के दिनों में ऑटो सेक्टर के शेयरों पर जबरदस्त दबाव देखा गया है। विदेशी पूंजी के भारी निकास, रुपये की कमजोरी और आर्थिक विकास दर में सुस्ती के कारण ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स (Nifty Auto Index) ने फरवरी में लगभग 11 फीसदी की गिरावट दर्ज की, जबकि निफ्टी 50 में करीब 6 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। बीते एक महीने में हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M), बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स के शेयरों में 11-16 फीसदी तक की गिरावट आई है।

निफ्टी ऑटो इंडेक्स अपने 27,696 के उच्चतम स्तर से 26 प्रतिशत तक गिर चुका है, जबकि निफ्टी 50 अपने शिखर से 16 प्रतिशत नीचे आ गया है।

फरवरी 2025 के ऑटो बिक्री आंकड़े (Auto Sales Report of February 2025)

फरवरी महीने के ऑटोमोबाइल सेल्स आंकड़े निवेशकों के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं, क्योंकि ये यूजर्स मांग और इंडस्ट्री की स्थिति का आंकलन करने में मदद करते हैं।

  • मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) ने बताया कि उसकी डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल बिक्री फरवरी 2025 में 1,60,791 यूनिट रही, जो फरवरी 2024 में 1,60,271 यूनिट थी। यानी कंपनी की बिक्री में मामूली बढ़ोतरी हुई है।
  • हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) की फरवरी में 47,727 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले साल फरवरी की 50,201 यूनिट्स की तुलना में 5 फीसदी कम है।
  • टाटा मोटर्स (Tata Motors) की डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल (PV) बिक्री, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, 9 प्रतिशत गिरकर 46,435 यूनिट्स रह गई, जो पिछले साल 51,267 यूनिट्स थी।
  • महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने बताया कि उसके यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री फरवरी 2025 में 50,420 यूनिट रही, जो पिछले साल फरवरी में 42,401 यूनिट थी। यानी इसमें 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
  • ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की मंथली रजिस्ट्रेशन रेट फरवरी में तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। हालांकि, कंपनी का दावा है कि वह अभी भी बजाज ऑटो (Bajaj Auto) और टीवीएस मोटर (TVS Motor) से आगे मार्केट लीडर बनी हुई है।

फरवरी में ऑटो सेल्स के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि कुछ कंपनियां बाजार की चुनौतियों के बावजूद मजबूती से बढ़ रही हैं, जबकि कुछ को मंदी और मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन आंकड़ों के आधार पर ऑटोमोबाइल शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
